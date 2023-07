Vodafone continua ad incentivare i suoi ex clienti a tornare con tante belle iniziative e proposte. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di proporre a questi ex clienti l’attivazione di alcune offerte di rete mobile davvero super ma non solo. A detta dell’operatore, infatti, il prezzo sarà bloccato per ben 24 mesi.

Torna in Vodafone, ora con tante offerte wow e con prezzo bloccato per 24 mesi

Il noto operatore telefonico rosso ha da poco deciso di proporre ad alcuni suoi ex clienti selezionati l’attivazione di alcune offerte di rete mobile molto interessanti. Come già accennato in apertura, una delle cose super proposte dall’operatore è che queste offerte avranno il prezzo bloccato per ben 24 mesi. Questo sarà valido sia per tutti gli ex clienti che attiveranno un nuovo numero sia per gli ex clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Vodafone sta quindi avvisando i suoi ex clienti di questa favolosa opportunità attraverso una nuova campagna SMS. Ecco qui di seguito uno dei messaggi inviati dall’operatore ai suoi ex clienti.

“L’inflazione sale? Torna in Vodafone, ti BLOCCHIAMO IL PREZZO PER 24 MESI se scegli l’addebito del costo mensile con carta di credito o conto corrente. Vieni nei nostri negozi e scopri l’offerta che fa per te! Promo valida sulle offerte con più di 150GB”.

Si tratta dunque di offerte mobile di tipo operator attack. Una di queste è la ben nota offerta Vodafone Silver. In questo caso, ad un costo di 9,99 euro al mese, gli utenti avranno a disposizione ben 200 GB di traffico dati per navigare in 4G. Il bundle includerà poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere ed SMS illimitati verso tutti i numeri.