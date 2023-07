Il occasione del Festival of Speed di Goodwood, svoltosi nel Regno Unito dal 13 al 16 luglio, una delle protagoniste assolute dell’evento è stata Ferrari. Il brand del Cavallino Rampante ha voluto celebrare, ancora una volta, la vittoria della 24 Ore di Le Mans ottenuta lo scorso giugno.

La 24 Ore di Le Mans vinta dalla Casa di Maranello è un evento storico che merita tutte queste attenzioni. Infatti, la vittoria è arrivata nell’edizione del Centenario della corsa endurance più antica al mondo. Inoltre, Ferrari ha vinto nell’anno del rientro nella massima categoria del WEC dopo cinquanta anni di assenza.

Per celebrare l’evento, tre vetture del Cavallino Rampante hanno sfilato nel paddock di Goodwood e sono rimaste in esposizione per l’intera durata del Festival of Speed. Le tre vetture sono le Ferrari 250 TR/58 e 275 P a cui si affianca anche la 499P numero 51.

Ferrari celebra la storica vittoria alla 24 Ore di Le Mans con una parata al Festival of Speed di Goodwood

In particolare, si tratta di tre vetture vincitrici della 24 Ore di Le Mans rispettivamente nel 1958, nel 1964 e nel 2023. A bordo di queste vetture hanno sfilato James Calado e Antonio Giovinazzi, piloti titolari delle vetture endurance.

In testa alla parata celebrativa c’era anche una SF90 Stradale nella speciale livrea che omaggia l’Hypercar 499P. Su questa vettura c’era Enrico Galliera, Ferrari Chief Marketing and Commercial Officer, e Miguel Molina, pilota che completa il terzetto Ferrari – AF Corse.

Tutte le vetture sono rimaste in esposizione dinanzi alla dimora del Duca di Richmond. I piloti, invece, hanno salutato tutti gli appassionati presenti al Festival of Speed di Goodwood e festeggiato con loro lo storico traguardo raggiunto.