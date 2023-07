Eppure, i tecnici del Cavallino Rampante ci sono riusciti e hanno realizzato non una, ma due nuove vetture: la nuova Ferrari SF90 XX Stradale e la SF90 XX Spider . Entrambe le hypercar nascono dalla sinergia tra il Centro Stile e il reparto responsabile dell’aerodinamica per realizzare le versioni più estreme della SF90 Stradale.

Il look aggressivo lascia intendere lo spirito corsaiolo ma non è solo apparenza. Infatti, i tecnici Ferrari hanno sfruttato tutto il know-how derivante dalle gare GT e dalla F1 per realizzare queste vetture. Fondamentale è stato anche il supporto del XX Programme per Clienti Ferrari.

I tecnici del Cavallino Rampante hanno lavorato molto sull’aerodinamica per generare carico dal corpo vettura attraverso uno splitter e un diffusore completamente ridisegnati. Tuttavia, non passa inosservata la generosa ala posteriore fissa. Si tratta di una soluzione che manca sulle Ferrari stradali dai tempi della F50 del 1995.

L’ala è in grado di operare in due differenti configurazioni. Nella versione LD (Low Drag) viene ridotta al minimo la resistenza all’avanzamento, per garantire prestazioni velocistiche superiori in rettilineo. Nella configurazione HD (High Downforce), l’incidenza dell’ala aumenta e permette di generare 315 kg di deportanza a 250 km/h.

A spingere entrambe le SF90 XX Stradale troviamo anche un propulsore ibrido riprogettato. La power unit abbina un V8 biturbo da 4.0 litri e 797 CV a tre motori elettrici che erogano 233 CV. La potenza massima erogata è di 1.030 CV, ben 30 in più rispetto alla SF90 Stradale.