Ferrari ha presentato una nuova vettura che lascerà tutti senza fiato. La KC23 è una one-off sviluppata appositamente per un cliente molto esigente, il quale potrà vantare questo esemplare unico nel suo genere nella propria collezione.

La supercar nasce per unire tecnologia ed eleganza con le massime prestazioni per l’uso in pista. A curarne lo sviluppo ci ha pensato il programma Progetti Speciali che ha lavorato in stretta sinergia con il Centro Stile Ferrari sotto la direzione di Flavio Manzoni.

Le forme spaziali richiamano quelle di un’astronave ed è possibile configurarla in due diversi assetti. La stessa Ferrari definisce la KC23 come una vettura dall’aspetto “a tratti tratti angelico, a tratti diabolico”. Infatti, l’imponente alettone posteriore può essere rimosso a seconda delle necessità, cambiando totalmente il look della vettura.

Ferrari KC23 è una supercar creata su misura per un importante collezionista, la one-off può vantare soluzioni tecniche e di design uniche nel suo genere

Gli ingegneri di Maranello sono partiti dalla 488 GT3 Evo 2020 per sviluppare la one-off. Il motivo di questa scelta è estremamente chiaro, in quanto la 488 GT3 è l’auto da corsa più vincente dei 76 anni di storia del Cavallino Rampante. La vettura può vantare un palmarès che comprende oltre 530 vittorie e 119 campionati conquistati.

Essendo pensata per l’utilizzo non competitivo in pista, i progettisti della Ferrari KC23 hanno potuto dare libero sfogo alla propria inventiva. La supercar è nata per essere estrema, senza vincoli omologativi e con soluzioni aerodinamiche uniche nel loro genere.

Il lavoro dei tecnici Ferrari ha portato anche a riprogettare i gruppi ottici con alcuni accorgimenti tecnici simili a quelli utilizzati su altri progetti speciali. La parte anteriore prende spunto dalla 499P, la hypercar che ha vinto la 4 ore di Le Mans. La parte posteriore, invece, è isirata alla Ferrari Vision Gran Turismo, la supercar creata appositamente per Gran Turismo 7.

A catturare l’attenzione è certamente il colore Gold Mercury appositamente creato con base in alluminio. Questa colorazione permette di ottenere una illuminazione speciale quando irraggiata dalla luce solare. Il motore V8 biturbo e le porte ad apertura verticale sono solo alcuni aspetti che rendono unica la vettura. Gli interni sono pensati per l’uso in pista ma resi più accoglienti grazie all’uso sapiente dell’alcantara.

La prima apparizione pubblica della Ferrari KC23 sarà in occasione del Goodwood Festival of Speed che si terrà nel Regno Unito dal 13 al 16 luglio. A partire dal primo agosto e fino al 2 ottobre, la vettura resterà in esposizione presso il Museo Ferrari di Maranello.