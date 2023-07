L’estate e sta portando con sé tantissime offerte vantaggiose. Sia per i nuovi clienti che per i già clienti WindTre è disponibile negli ultimi giorni una fantastica promo che permette l’acquisto del nuovo smartphone Oppo Reno 10. Il cellulare ha acquistabile nei punti vendita dell’operatore in abbinamento ad un’offerta di rete mobile e con un prezzo rateizzato super conveniente di 4,99€ al mese.

Il nuovo Oppo Reno 10 (insieme anche a Oppo Reno 10 Pro) è stato rivelato ufficialmente il 4 Luglio 2023 e, dopo un periodo iniziale in cui era possibile soltanto farne il preordine, è diventato disponibile a tutti il 17 luglio. Con WindTre, lo smartphone è stato aggiunto a listino il 10 Luglio 2023 ed è possibile trovarlo anche nel sito ufficiale dell’operatore.

Il sito ufficiale WindTRe indica anche che, dal 26 luglio 2023 sarà, disponibile anche Oppo Reno 10 Pro con rate a partire da 9,99 euro al mese.

Le rate con WindTre per Oppo Reno 10

Come in precedenza ha detto le soluzioni proposte da WindTre per il nuovo Oppo Reno 10 riguardano sia i nuovi clienti che i già clienti dell’operatore.

Per i nuovi clienti, lo smartphone può essere abbinato ad esempio all’offerta Protect Unlimited 5G Easy Pay. Questa comprende minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati 5G a 29,99€ al mese, con call center senza attese e 50 minuti verso l’estero. In tal caso il cellulare sarà disponibile con rate di 4,99 euro al mese per 30 mesi.

Se invece Parliamo di un nuovo cliente, si potrebbe abbinare ad esempio il piano Full 5G Summer. L’offerta comprende: min illimitati, 200 SMS e Giga illimitati 5G a 29,99€ al mese, con call center senza attese e 50 minuti verso l’estero. È possibile scegliere anche un’altra promozione come la Start 5G Summer. Essa comprende minuti illimitati, 200 SMS e 100 Giga 5G a 12,99€ al mese, con call center senza attese. Con tali offerte, si pagano rispettivamente 9,99 euro al mese per 30 mesi e 10,99 euro al mese per 30 mesi.

Si avvisa coloro che sono interessati ad approfittare di questa vantaggiosissima offerta che è previsto un anticipo pari a 59,99 euro. In alcuni casi però è possibile anche ottenere anticipo zero e tasso zero con finanziamento Compass e Findomestic.

A noi sembra un’ottima promozione, ma la scelta di aderire o meno è tutta vostra.