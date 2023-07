L’estate, sinonimo di caldo, di spiagge, di sole, di scottature imbarazzanti e di fantastiche offerte! La nuova PROMO di Kena Mobile alza ancor di più la temperatura con tutti i suoi fantastici vantaggi.

La nuova tariffa estiva dell’operatore virtuale di TIM offre ben 330 GIGA di traffico internet in 4G a meno di 7 euro al mese. Cosa può esserci di meglio? Non dovrete pagare alcunché all’inizio! I 200 Giga aggiuntivi, 130 di base, sono inclusi per tutta la stagione estiva.

I dettagli della Promo Estiva di Kena Mobile

La promozione del offre ben 330 Giga di traffico dati in LTE su rete TIM con velocità massima raggiungibile che può arrivare a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Inoltre, comprende minuti senza limiti di chiamate verso tutti i gestori sia mobili che fissi in tutta Italia e 1000 messaggi sempre verso tutti gli operatori mobili nazionali. Tutto ciò a soli 6,99 euro al mese!

Nella tariffa, che pagherete mensilmente, saranno anche disponibili ben 7 Giga di traffico dati da utilizzare in roaming senza alcuna spesa aggiuntiva. Il bundle voce illimitato è inoltre incluso senza limitazioni anche in tutta l’Unione Europea.

L’offerta Kena Mobile è attivabile solo ONLINE, sia per chi vuole un nuovo numero, sia per chi decide di passare: da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu Italia, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu.

La spesa iniziale richiesta è di 10 euro e comprende anche una ricarica interna di 3,01€ oltre alla prima mensilità. Ricordiamo ancora una volta che è possibile attivarla esclusivamente online. Se questa non è l’offerta che fa per voi allora vi consigliamo di scoprire anche le numerose promozioni estive di altri operatori.