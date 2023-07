Automobili Lamborghini si prepara ad entrare da assoluta protagonista nella categoria Hypercar del FIA World Endurance Championship 2024. Il 13 luglio, in occasione del Goodwood Festival of Speed, la Casa di Sant’Agata Bolognese presenterà il nuovo prototipo da corsa di categoria LMDh.

Grazie a questa nuova vettura, Automobili Lamborghini potrà competere nella classe Hypercar del WEC, la massima categoria delle gare endurance. La vettura sarà schierata sulla griglia di partenza dell’edizione 2024 e correrà gare storiche come la 24 Ore di Le Mans, la 24 Ore di Daytona e la 12 Ore di Sebring.

Il debutto avverrà presso uno stand dedicato accanto alla Lamborghini Lounge presente al Goodwood Festival of Speed. La vettura sarà svelata alla presenza di Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Lamborghini, di Rouven Mohr, Chief Technical Officer, e Giorgio Sanna in qualità di Head of Motorsport.

We can already hear the roar of its engine!

The latest #Lamborghini Racing Car is a hybrid racing prototype with a twin-turbo internal combustion V8 entirely designed and developed by us.

Tomorrow, 10: 30 AM CEST, @fosgoodwood pic.twitter.com/hHCObd0pQv

— Lamborghini Squadra Corse (@LamborghiniSC) July 12, 2023