Ferrari 499P, la vincitrice della 24 ore di Le Mans per le strade di Maranello

Ferrari ha voluto celebrare la vittoria alla 24 Ore di Le Mans del Centenario in un modo totalmente inusuale. La squadra che ha trionfato sul al Circuit de la Sarthe, ha sfilato per le vie dello stabilimento del Cavallino Rampante per ringraziare tutte le divisioni aziendali che hanno permesso questo successo.

La squadra Ferrari – AF Corse al completo ha salutato i dipendenti, celebrando insieme a loro, un trofeo conquistato al rientro nella massima categoria delle gare endurance dopo 50 anni di assenza. Inoltre, la squadra del Cavallino Rampante ha firmato anche l’Hyperpole e il giro più veloce in gara.

I Tifosi hanno salutato con affetto i vincitori della 24 Ore di Le Mans e l’intero team Ferrari – AF Corse. A presenziare alla celebrazione non potevano mancare Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, equipaggio della vettura numero 51, e Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, equipaggio della vettura numero 50.

Ferrari celebra la vittoria della 24 Ore di Le Mans con la sfilata della 499P in parata per le strade di Maranello

Per ringraziare i propri Tifosi, la Ferrari 499P numero 51 ha sfilato anche tra le strade di Maranello percorrendo i luoghi più iconici per il brand. Tra questi Via Abetone Inferiore, passando sotto lo storico ingresso agli stabilimenti, arrivando al Museo Ferrari e al Circuito di Fiorano. Non è mancato anche un passaggio per il centro storico cittadino per abbracciare la comunità, sempre pronta a sostenere la squadra in ogni competizione motoristica.

La vittoria ha permesso di scrivere una storia importante nella storia del Cavallino Rampante oltre che nella storia del campionato FIA WEC. LA squadra di Maranello ha conquistato un totale di dieci vittorie assolute, di cui l’ultima conquistata nel 1965.