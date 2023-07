Truffe, stavolta nel mirino dei truffatori c'è anche BNL

Nel mondo digitale di oggi, le truffe online, conosciute come “phishing”, sono diventate una minaccia sempre più comune. Queste truffe coinvolgono l’uso di email, link e altri mezzi per accedere ai dati sensibili degli utenti e rubare informazioni come dati anagrafici e dettagli del conto corrente o della carta di credito. Recentemente, decine di clienti di BNL e Intesa Sanpaolo in Italia hanno segnalato di aver ricevuto messaggi sospetti tramite email o SMS, che dichiaravano una presunta modifica delle funzionalità dell’applicazione home banking.

Truffe, come è strutturata la nuova frode?

Questi messaggi contenevano un link che, se cliccato, avrebbe permesso agli hacker di accedere ai dati sensibili dell’utente. La mail faceva riferimento all’attuazione dei servizi DSP2, in base alla nuova normativa europea attualmente vigente, e richiedeva la conferma dell’identità del cliente, rimandando al link in questione per completare la procedura.

Questo tipo di truffe rappresenta una minaccia significativa per la sicurezza dei dati degli utenti. Pertanto è importante che essi siano consapevoli e prendano le dovute precauzioni per proteggere i propri dati. Tra le misure preventive, si consiglia di non cliccare mai su link esterni sospetti e di verificare sempre l’autenticità dei messaggi ricevuti.

Inoltre, le banche e altre istituzioni finanziarie dovrebbero prendere provvedimenti per proteggere i propri clienti da queste truffe. Ciò potrebbe includere l’implementazione di misure di sicurezza più rigorose, la formazione degli utenti su come riconoscere e prevenire le truffe di phishing e la cooperazione con le autorità per perseguire i responsabili di queste truffe. Insomma, le truffe di phishing rappresentano una minaccia reale e crescente per la sicurezza dei dati degli utenti. Utenti, banche e autorità devono lavorare insieme per combattere le frodi e proteggere i dati sensibili.