Nel settore in rapida espansione dei proiettori portatili compatti, la qualità e le prestazioni sono spesso un compromesso. Questo è particolarmente vero quando si considera che le dimensioni fisiche dei sistemi di proiezione e delle lenti sono direttamente correlate alla luminosità e alla dimensione dell’immagine proiettata.

Dangbei è un marchio che ha già dimostrato la sua competenza con il suo superbo Mars Pro, ha recentemente lanciato un nuovo modello che sfida direttamente i proiettori portatili di Samsung e Xgimi. Questo nuovo arrivato, il Dangbei Neo, non solo si posiziona nella stessa fascia di prezzo, ma offre anche una luminosità superiore di circa 100 ANSI Lumen.

Il Dangbei Neo è un proiettore portatile 1080p che offre 540 ANSI Lumen di luminosità, capace di generare un’immagine di 120 pollici. È compatibile con HDR10 e HLG e include nativamente il supporto per Netflix.

Esploriamo insieme i vantaggi e gli svantaggi di questo proiettore portatile. Con la sua maggiore luminosità e il prezzo competitivo, il Dangbei Neo potrebbe essere la scelta giusta? O i suoi concorrenti offrono qualcosa di più? Scopriamolo insieme.

Confezione

Nella confezione troviamo il proiettore, un piccolo manuale di utilizzo, il telecomando e il caricabatterie. La confezione è molto compatta e il proiettore contenuto all’interno è protetto contro urti o cadute.

Design e materiali

Il Dangbei Neo, nel panorama dei proiettori portatili, si presenta con un’estetica gradevole, evocando in scala ridotta il design del più lussuoso Mars Pro. Nonostante il suo formato non sia dei più compatti con le sue dimensioni di 20×15.7×10 cm e un peso di circa 1.4 Kg, trova facilmente posto nello zaino, rendendolo il compagno di viaggio ideale.

Il proiettore si contraddistingue per la sua stabilità, grazie ad un baricentro ben posizionato e quattro piedini in gomma che garantiscono una presa salda, risolvendo uno dei problemi più comuni dei proiettori portatili che spesso faticano a reggere il peso dei cavi. Questo design ben ponderato lo rende un dispositivo versatile, adatto anche per le superfici più delicate.

Una carenza, però, riguarda l’assenza di un sistema per la regolazione dell’inclinazione. Nonostante sia possibile collegarlo a qualsiasi treppiedi con attacco standard, l’angolo di proiezione risulta essere perpendicolare alla superficie su cui viene posizionato, rendendo l’impostazione iniziale meno intuitiva e molte volte si rende necessario “forzare” la stessa attraverso le impostazioni.

Nondimeno, considerando il rapporto qualità-prezzo, il Dangbei Neo offre un design sofisticato e materiali di buona qualità. Al di là del tasto di accensione, mancano tasti fisici di controllo, ma dispone di un’uscita ottica digitale, un’ingresso ethernet, un’ingresso HDMI e due porte USB sul lato posteriore.

Un plus di questo modello è la presenza di un sensore ToF integrato nella parte anteriore. Questo sistema permette di calcolare l’angolo di allineamento con la superficie di proiezione e di adeguare automaticamente la messa a fuoco e la correzione trapezoidale.

Il telecomando presenta tasti dedicati per avviare Netflix, Prime Video e YouTube, rendendo la navigazione ancora più fluida e immediata.

Caratteristiche tecniche

Il Dangbei Neo utilizza un sistema DLP per generare immagini in risoluzione FullHD, con l’hardware in grado di decodificare video in 4K. La durata garantita per il dispositivo è di 30.000 ore di utilizzo e lo stesso si distingue per la sua luminosità e la dimensione dell’immagine proiettata. Proietta un’immagine massima di 120 pollici con una luminosità impressionante di 540 ANSI Lumen. Tuttavia, è da sottolineare che il dispositivo richiede un ambiente con scarsa illuminazione per una performance ottimale, anche se la luminosità supera la media della categoria e del range di prezzo.

Il proiettore dispone anche di un sistema automatico di messa a fuoco laser e di correzione trapezoidale. Queste regolazioni possono essere eseguite manualmente in modo semplice e intuitivo grazie all’integrazione nel telecomando. Con un solo tocco, il Dangbei Neo regolerà rapidamente e precisamente la messa a fuoco proiettando il suo logo sullo schermo o sulla parete su cui è diretto. Insieme a un buon correttore digitale dell’immagine, capace di lavorare a ±30°, lo stesso integra il WiFi 5 e il Bluetooth, rendendolo una buona scelta per il gaming con console esterne. L’input lag risulta più che sufficiente per godere la maggior parte dei giochi per Xbox Series X o PS5. Tuttavia, si raccomanda di evitare giochi in prima persona che richiedono tempi di reazione rapidi da parte del giocatore.

Qualità Video

Prima di esaminare la qualità video, è utile dare un consiglio generale: con i proiettori portatili, la cui luminosità non è particolarmente elevata, si consiglia di evitare la proiezione diretta sulle pareti. Nonostante le immagini siano abbastanza fruibili, l’acquisto di un buon telo di proiezione migliorerebbe notevolmente la qualità del risultato. Dato che i proiettori portatili non sono luminosi come i modelli fissi, anche l’utilizzo di un semplice lenzuolo bianco potrebbe influenzare negativamente la proiezione.

Sulla base di queste premesse, la qualità video risulta sorprendentemente buona, specie se consideriamo le sue dimensioni compatte. Nonostante non sia un proiettore 4K, l’immagine offerta dal Dangbei Neo è molto buona. Le immagini sono nitide, ben equilibrate e presentano un buon contrasto, merito anche delle ottime impostazioni di fabbrica. Se necessario, queste impostazioni possono essere regolate attraverso un’apposita sezione del menu, dove è possibile modificare aspetti come la correzione geometrica e lo zoom. Ricordiamo tuttavia, che tali regolazioni sono puramente digitali.

Qualità Audio

Così come per la qualità video, anche l’audio non delude. Questo è piuttosto insolito, considerando che la maggior parte dei proiettori portatili tende a non eccellere nel reparto sonoro. Il Dangbei Neo è dotato di due altoparlanti da 6W compatibili con Dolby Audio, i quali, uniti a un rumore di sistema inferiore ai 24 dB, offrono un’esperienza di visione davvero molto buono.

Gli altoparlanti sono posizionati ai lati del proiettore e, con l’ausilio del Bluetooth, permettono al Dangbei Neo di funzionare anche come speaker wireless. Pur non essendo particolarmente potenti, gli altoparlanti da 6W garantiscono una riproduzione audio in cui voci, effetti sonori e musiche sono chiari e ben bilanciati, con bassi adeguati.

L’unico vero difetto si trova nelle opzioni per il collegamento a speaker esterni: è possibile farlo solo attraverso la presa S/PDIF o tramite il Bluetooth. Si può affermare che il produttore avrebbe potuto fare uno sforzo aggiuntivo per integrare un’uscita da 3,5 mm.

Software interno

Il Dangbei Neo non utilizza Android TV come sistema operativo, ma un OS basato su Linux. Questo comporta una fluidità notevole in tutte le operazioni svolte, ma al tempo stesso limita la gamma di applicazioni disponibili. Netflix, YouTube e Prime Video sono preinstallati, tuttavia mancano altre piattaforme come Disney+.

Il proiettore include uno store per il download delle app, ma le sue possibilità non sono paragonabili a quelle offerte dal Play Store di Android, presente nei suoi principali concorrenti. Vale la pena di sottolineare, però, che il Dangbei Neo è uno dei pochi proiettori certificati per Netflix. Questo è un fattore importante da considerare, soprattutto dato che i suoi rivali, come gli Xgimi, non dispongono di questa certificazione.

Conclusioni e prezzo

Il Dangbei Neo è disponibile per l’acquisto su Amazon al prezzo di 699,00 euro. Nonostante il costo sia leggermente superiore alla media degli altri proiettori portatili disponibili su Amazon, la qualità complessiva del dispositivo giustifica pienamente l’importo. L’immagine proiettata e l’audio riprodotti superano nettamente la maggior parte dei modelli concorrenti nella stessa fascia di prezzo. Sebbene il produttore avrebbe potuto perfezionare alcuni dettagli, come l’aggiunta di un sistema coprilente e di piedini regolabili per l’inclinazione, è importante ricordare che stiamo parlando di un proiettore portatile con un peso inferiore a un chilo e mezzo, e con la certificazione Netflix.

La principale limitazione di questo prodotto è l’assenza di una batteria integrata, il che significa che l’utente sarà sempre dipendente dalle prese elettriche. Proprio per questo potrebbe venirci in aiuto una power station esterna come quelle prodotte da Ecoflow. Inoltre, il sistema operativo non si basa su Android. Per risolvere questo inconveniente, si suggerisce di collegare il proiettore a una Google TV, che con un piccolo investimento consentirà di sfruttare le potenzialità di Android anche su questo dispositivo.

