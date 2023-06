Un’offerta davvero specialissima vi attende oggi da PosteMobile, gli utenti possono richiedere l’attivazione della fantastica promo da 100 giga di traffico dati al mese, con navigazione al massimo in 4G+, dietro il pagamento di un contributo fisso di soli 8 euro.

Disponibile ufficialmente per tutti i singoli consumatori sul territorio nazionale, anche senza portabilità del numero originario, la promo può essere richiesta tramite il sito ufficiale di PosteMobile, con il versamento iniziale di circa 20 euro. La cifra è comprensiva di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, a cui aggiungere ulteriori 10 euro per coprire almeno la prima mensilità.

Scoprite in esclusiva assoluta le nuove offerte Amazon, con coupon e codici sconto gratis, correndo subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram.

PosteMobile, offerta da non perdere e da attivare subito

L’offerta che tutti gli utenti dovrebbero attivare subito prende il nome di Creami Extra WOW 50X2, una promozione che presenta un costo fisso di soli 8 euro al mese, con la quale il cliente può ottenere libero accesso a credit illimitati da utilizzare per minuti di chiamate e SMS, a cui aggiungere anche ben 100 giga di traffico dati.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere con gli altri operatori telefonici virtuali, in questo caso la navigazione al massimo è in 4G+, con velocità di download fino a 300Mbps, riuscendo così a garantire una connettività 4G+ che potremmo definire “piena”, senza limitazioni o vincoli particolari. L’attivazione, come vi abbiamo anticipato, è possibile sia online che in negozio, senza differenze nei costi iniziali che sarà necessario sostenere.