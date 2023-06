Un’offerta davvero imperdibile vi attende in questi giorni da ho.Mobile, gli utenti possono pensare di attivare una promozione che riesce a raggiungere la quota monstre di ben 230GB al mese, riuscendo altresì a spendere una cifra che non supera i 10 euro.

L’attivazione della suddetta, tuttavia, presenta limitazioni importanti, in merito sopratutto alla provenienza in quanto risulta essere una promo che può essere richiesta solamente da coloro che sono in uscita (quindi con portabilità obbligatoria), da uno specifico operatore telefonico. Più precisamente parliamo di offerta disponibile solo per i possessori di una SIM di un MVNO.

Ricevete gratis le offerte Amazon ed anche i nuovi codici sconto gratis, li potete avere solamente a questo indirizzo speciale.

ho.Mobile, offerte imperdibili con giga quasi gratis

La promozione migliore del momento, almeno per quanto riguarda il catalogo di ho.Mobile, è sicuramente rappresentata dalla variante da 7,99 euro al mese, per gli utenti, come anticipato, in uscita da Iliad o da un MVNO, che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero di telefono.

Il costo fisso è da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, ricordando ad ogni modo che non sono previsti vincoli contrattuali o limitazioni particolari. Il bundle messo a disposizione è comunque molto interessante, poiché permette di accedere liberamente a 180 giga di traffico dati al mese, affiancati da minuti e SMS illimitati, che potranno essere utilizzati per contattare ogni numero di telefono in Italia.

I costi di attivazione sono ridotti all’osso, il versamento iniziale sarà di soli 7 euro, comprensivo di una ricarica di 7 euro da utilizzare per la prima mensilità. Non è richiesto nemmeno un centesimo per l’acquisto della SIM.