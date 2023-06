WhatsApp merita sicuramente il ruolo di applicazione di messaggistica istantanea più diffusa ed utilizzata al mondo, non solo per l’efficienza del servizio che offre ma anche per la disponibilità nel mostrarsi attivamente interessata alle richieste e alle esigenze dei propri utenti.

L’app infatti, è in continuo aggiornamento e ogni giorno sembra comunicare novità sempre utili ed interessanti.

Tra di esse è stata di recente comunicata una nuovissima funzione che potrebbe cambiare considerevolmente l’esperienza degli utenti sulla piattaforma.

Subito dopo il debutto dell’ accesso a multidispositivi, ovvero la possibilità di accedere a uno stesso account da diversi dispositivi contemporaneamente, Whatsapp lancia, per la versione beta dell’aggiornamento 2.23.13.5, una funzione ancora migliore.

WhatsApp e multiaccount

Si tratta della nuovissima funzione di WhatsApp di poter aggiungere ed utilizzare più account intenti su uno stesso dispositivo. Proprio come accade per esempio già su altre piattaforme come Instagram, Facebook e così via. Essa si presenta con un’interfaccia che apre, non appena ci si clicca sopra, una sorta di elenco a discesa in cui sono mostrati i nomi utenti di tutti gli altri account posseduti. Sarà possibile in questo modo passare in maniera molto semplice da un account ad un altro esattamente sullo stesso dispositivo. Si tratta di un servizio che risulta molto utile per gli utenti, se si considera il fatto che prima affinché questo fosse possibile età necessario possedere un telefono dual Sim, o istallare una qualche applicazione clone.

Si tratta comunque di una funzione ancora in fase di implementazione e che, per adesso, si pensa sarà distribuita solamente per WhatsApp business, ovvero WhatsApp aziendale. Tuttavia, per eventuali aggiornamenti non ci resta che aspettare altre informazioni da parte dell’azienda.