Whatsapp e la crittografia end-to-end, come funziona

Whatsapp ha ormai fatto il suo ingresso in ogni ambito della vita delle persone.

L’applicazione viene costantemente e quotidianamente utilizzata da milioni di utenti in tutto il mondo per codividere file multimediali, chiamare, chattare con amici e/o parenti, condividere storie e anche per questioni lavorative.

Tuttavia, lo sviluppo consistente delle nuove piattaforme di messaggistica istantanea e di tecnologie sempre più complesse e sofisticate, introduce un nuovo tipo di pericolo cui diventa necessario far fronte, la nostra sicurezza online.

A causa della pluralità di informazioni che giorno per giorno condividiamo con le persone della nostra vita via chat, aumentano le possibilità da parte di truffatori e malintenzionati di raccogliere i nostri dati ed informazioni più sensibili per utilizzarle contro di noi, stiamo parlando di casi di: truffa, furto d’identità e molto altro ancora.

L’esigenza di difendersi dalla fuga di notizie online diventa una vera e propria necessità cui bisogna far fronte.

E’ proprio per questo che, le più importanti applicazioni al mondo di messaggistica istantanea e condivisione, hanno deciso di adottare dei moderni sistemi di crittografia per rendere impossibile il rischio di manipolazione e copia dei nostri dati.

Whatsapp e i messaggi crittografici

Tra i sistemi di crittografia più efficaci e sviluppati al mondo abbiamo sicuramente la crittografia end-to-end.

La crittografia end-to-end, è uno di sistemi di sicurezza più utilizzati dalle maggiori applicazioni di messaggistica istantanea, tra cui: Whatsapp, Telegram e altre ancora.

La crittografia end-to-end infatti, protegge i nostri dati dal rischio di intercettazioni e manomissione da parte di soggetti terzi sconosciuti.

Questo sistema, si differenzia da quelli usati in precedenza.

In quanto essi si limitavano a proteggere i dati solo dal momento in cui venivano trasferiti e archiviati in un server.

Invece il sistema end-to-end consente un livello di sicurezza aggiuntivo, praticamente impossibile da valicare.

In quanto, utilizza chiavi crittografiche per crittografare e decrittografare i messaggi tra gli utenti.

In questo modo solo gli emittenti e i destinatari dei messaggi possano leggerli e avervi accesso.

Proteggi la tua privacy e i tuoi dati online nel migliore dei modi.