Google PassKey: Dite Definitivamente Addio alle Password !

Google stupisce il pubblico con il lancio di una nuova ed importante funzione. Il colosso statunitense, come risaputo, si caratterizza per il fatto di non deludere mai le aspettative, infatti ogni suo servizio introdotto viene quotidianamente e costantemente utilizzato per svolgere una molteplicità di funzioni e attività di varia natura, basta pensare a sistemi come: Google Maps, Google Docs, Google Drive, Gmail e YouTube, non passa giorno in cui almeno uno dei servizi elencati non venga utilizzato.

È proprio in quest’ottica che il nuovissimo lancio di Google PassKey viene accolto con enorme entusiasmo.

Google PassKey, come funziona

Ogni nuovo lancio nasce con l’obiettivo di risolvere eventuali problemi, in questo caso, la protezione delle nostre password, dei codici di sicurezza e dei dati di autenticazione utilizzati per accedere a dispositivi e/o piattaforme.

Scegliere una password è sicuramente tra i compiti più fastidiosi. Spesso per noia si finisce ad utilizzare sempre la stessa password per ogni cosa o ad utilizzare password che possiamo ricordare facilmente, come la nostra data di nascita, il nome del nostro animale domestico e così via. Si tratta di tecniche davvero poco sicure che facilitano oltremodo l’attività degli hacker che già conoscono la prevedibilità e la frequenza di tali comportamenti. Possiamo allora ricorrere alla carta scritta, di certo sarebbe un’altra opzione sicura, tuttavia esiste comunque il rischio che vada smarrita, da qui diventa poi indispensabile ripetere il processo di reimpostazione della password che non è mai troppo veloce.

Dunque Google PassKey si pone l’obiettivo di eliminare tutto questo. Infatti, per accedere a una qualsiasi piattaforma account non sarà più necessario dover inserire complicate password da ricordare a memoria.

Queste insieme ai codici di sicurezza e ad altre modalità di accesso, verranno sostituite dai dati biometrici, come l’ impronta digitale o il riconoscimento facciale. Si tratta senza dubbio di tecniche di sicurezza più avanzate da rendere quasi impossibile il rischio di attacchi di hacker o truffe di mail phishing.

Questa soluzione sembra essere molto valida anche in altre situazioni, come per esempio l’invio di codici monouso tramite SMS.

Google Passkey, ecco come impostarlo

Tale sistema di sicurezza è inoltre già stato utilizzato da alcune piattaforme come PayPal, ovvero il conto bancario virtuale più utilizzato dagli italiani, e Kayak la piattaforma per i viaggi.

È possibile accedere alla funzione Google PassKey sia sul PC sia da dispositivi mobili. Per quanto riguarda il computer è necessario aver installato Windows 10 o macOS Ventura. Per quanto riguarda gli smartphone, invece, si richiede un Android 9 o un iOS 16.

Impostare il nuovo sistema di sicurezza Google è davvero molto semplice e veloce.

Basta entrare nel proprio account Gmail e cliccare sull’opzione “Gestisci il tuo Account”, che appare subito dopo aver selezionato l’icona del nostro profilo, correre lungo le voci e cliccare sulla pagina “Sicurezza” ed attivare la voce “PassKey“. Da qui si aprirà una schermata con l’opzione “Inizia ad usare le tue passkey” e, per finire, basta digitare sulla voce “Usa Passkey”.