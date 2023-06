Giga gratis per iCloud, attenzione alla nuova truffa via email

Attenzione! L’ennesimo caso di phishing sta circolando nascondendosi dietro la possibilità di ricevere Giga gratis su iCloud. L’email propone ben 50 GB a costo zero ma si tratta soltanto di una truffa che potrebbe avere conseguenze non indifferenti.

Ricevi 50 GB su iCloud gratis: la nuova truffa mira ai dati sensibili!

“Gentile cliente, il tuo spazio di archiviazione su iCloud è pieno”

Così la nuova truffa mira a intimidire i destinatari invogliandoli a cliccare sul link proposto per ricevere ben 50 GB di traffico dati gratis. L’ennesimo tentativo di frode che punta sulla distrazione degli utenti per carpire i loro dati sensibili.

Il fenomeno in questione prende il nome di phishing ed è una pratica ormai comunissima tramite la quale dei malfattori tentano di truffare gli utenti sfruttando email e link fraudolenti.

I messaggi sono sempre realizzati con lo scopo di intimidire o incuriosire gli utenti che li ricevono così da esortarli a cliccare sui link allegati, i quali conducono a pagine inaffidabili che in pochi istanti possono estorcere dati sensibili che saranno poi utilizzati illecitamente.

Non sono pochi i casi in cui i malfattori puntano direttamente al denaro delle loro vittime invitandoli, ad esempio, ad aggiornare i dati della loro carta di credito minacciando la sospensione del conto in caso di mancato inserimento delle informazioni.

Non ci stancheremo mai di ribadire quanto sia importante prestare sempre attenzione alle email e agli SMS ricevuti, diffidando da tutti quei messaggi che, pur nascondendosi dietro il nome di banche o altresì marchi noti, invitano a cliccare su file e link allegati richiedendo di inserire dati sensibili. Nessuna azienda affidabile richiede di fornire informazioni personali o dati riguardanti il proprio conto corrente utilizzando link allegati.