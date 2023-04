Truffe alle banche e agli ITALIANI per migliaia di euro con il PHISHING

Le banche stanno lavorando tanto sulla prevenzione, quella verso le truffe. Purtroppo si tratta di una piaga che non può passare inosservata, visto che non solo infanga il buon nome degli istituti bancari, ma oltretutto riesce anche a fregare le povere persone. Più utenti hanno infatti notato la crescita dei tentativi di truffa, i quali arrivano ormai da qualsiasi parte indistintamente. Più in particolare sembrerebbe che gli inganni stiano aumentando il loro livello, al fine di cogliere in fallo anche coloro che si reputano più esperti nel riconoscerli.

Se prima solo le persone meno avvezze a tali tipologie di pratiche erano solite cascarci, oggi non è più così. Le caselle e-mail sono quelle più bersagliate, dove arrivano messaggi che a primo impatto sembrano effettivamente più che convincenti. Si tratta di testi nei quali si parla insistentemente di problematiche legate ai conti bancari, le quali possono essere risolte in maniera molto semplice, almeno come recitano i “messaggi truffa“. Gli utenti però non sanno spesso di andare incontro ad un inganno e ad una perdita di soldi.

Truffe alle banche, i tentativi di phishing vincono ancora: ecco come provare a riconoscerli

Anche questa volta le lamentele da parte dei nostri utenti vertono sulle solite truffe phishing, le quali non sono altro che quanto descritto qualche riga più in alto. Effettivamente far credere di essere la banca a comunicare qualcosa, spesso fa sciogliere anche i clienti più informati a riguardo.

I messaggi parlano di conto bloccato o di funzionalità ridotte, situazione che porta poi al clic su un link che farà partire la truffa. Per scoprirle, bisogna solo controllare l’indirizzo e-mail: il mittente ne avrà uno dall’apparenza a dir poco equivoca. Quasi il 100% delle volte, potrebbe essere questa la discriminante che mette in risalto alcune truffe phishing, le quali altrimenti andrebbero quasi sempre a segno. State attenti.