Android Auto è un’applicazione che consente di utilizzare il display dell’ auto come l’interfaccia di un telefono cellulare, con la possibilità di accedere a tutte le applicazioni installate in modo semplice e sicuro.

Utilizzare questo servizio è davvero facile, basta accedere attraverso la radio integrata dell’auto, o con una autonoma, al sistema Android auto , ed ecco che il display si trasforma come lo schermo del nostro cellulare.

Android Auto, cosa sapere

A tal proposito forniamo alcune informazioni circa l’utilizzo e il funzionamento di Android Auto.

L’app è scaricabile su Google Play, e si una moltitudine di dispositivi da Android 6 al 9 ;

al ; I dispositivi con Android 10 e 11 presentano l’app già installata in automatico sul dispositivo.

Al primo utilizzo di Android Auto bisogna procedere con la configurazione , al termine della quale basta collegarsi alla rete wifi dell’auto e il gioco è fatto. È possibile attuare questo procedimento consultando l’apposita guida su come configurare Android auto wireless, utile anche nel caso in cui si utilizzi un adattatore esterno per collegare il proprio dispositivo.

Con questa app sarà possibile utilizzare anche l’assistente Google vocale, così da poter accedere alle varie funzioni attraverso un semplice comando vocale, funzione indispensabile se si è alla guida.

Le app che possono essere utilizzate per Android Auto, sono quelle relative alla navigazione, alla comunicazione e alle funzioni audio, come Google Maps, Spotify, WhatsApp e simili.

È tuttavia in corso, secondo quanto dichiarato da Google, la possibilità di accedere anche ad altre app quali Zoom e Google Teams, così da poter partecipare anche alle riunioni virtuali.