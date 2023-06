Le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale sembrano infinite e i vari giganti tecnologici stanno lavorando per creare novità sempre più interessanti. Tra queste spicca certamente Meta che ha presentato MusicGen AI.

Grazie all’Intelligenza Artificiale, il tool creato da Meta permette di creare musica partendo da una semplice descrizione testuale. Con le dovute differenze, possiamo affermare che MusicGen AI è una sorta di ChatGPT dedicato alla musica.

Gli utenti possono fare una descrizione testuale dello stile di musica desiderato e l’algoritmo farà il resto. Attraverso l’IA verranno analizzati i modelli musicali presenti nel database, il ritmo, le strutture e tutte le informazioni utili per la composizione musicale.

Meta ha presentato MusicGen AI, uno strumento simile a ChatGPT che permette di creare musica attraverso l’IA partendo da una descrizione testuale

Ma non è tutto, attraverso la pratica, l’algoritmo impara e si evolve. Infatti, il software è pensato per analizzare e valorizzare le relazioni tra vari elementi musicali come melodie, armonie, ritmi e strumenti. In questo modo è possibile generare musica di qualità sempre migliore ad ogni interazione con MusicGen AI.

La libreria creata da Meta include oltre 10.000 tracce, tutte in alta qualità suddivise tra musiche con licenza e royalty-free. Dopo l’input da parte dell’utente, il tool è in grado di generare 12 secondi di musica in grado di allinearsi con la descrizione fornita.

Allo stato attuale, MusicGen AI non è in grado di sintetizzare la voce quindi il risultato è puramente strumentale. Non è chiaro se gli ingegneri di Meta stanno lavorando per introdurre anche questa feature, ma è un’ipotesi molto plausibile. Non resta che attendere gli ulteriori sviluppi di questa tecnologia che dimostra la versatilità e la potenza dell’Intelligenza Artificiale applicata a molteplici campi.