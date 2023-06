Nothing Phone (2), la Glyph Interface si mostra nei primi render

Nothing Phone (2) sta per arrivare. La data di lancio del nuovo smartphone realizzato dall’azienda di Carl Pei è fissata per il prossimo mese. Tuttavia, le informazioni ufficiali riguardanti il device sono ancora molto poche.

Per questo motivo, dobbiamo affidarci ai leaker per scoprire qualche dettagli in più sul Nothing Phone (2). Come emerso dalle ultime indiscrezioni, il noto informatore @OnLeaks ha condiviso un primo render del device.

L’immagine rappresenta un’unità in fase di test e quindi le forme definitive potrebbero cambiare nella versione finale del device. Possiamo immaginare si tratterà di cambiamenti minori che non andranno a modificare il particolare design del Phone (2).

Nothing Phone (2) nascerà con l’obiettivo di sorprendere nuovamente gli utenti e per questo ci aspettiamo piccoli ma significativi cambiamenti

Stando a quanto è possibile ammirare dalle immagini, la Glyph Interface continua ad essere un elemento caratteristico del device Nothing. Il retro sarà caratterizzato dalle strisce di luci LED che si snoderanno attorno al modulo della fotocamera e alla bobina per la ricarica wireless. Questa soluzione, come nel precedente modello, conferirà un carattere unico al device.

Il design generale resterà simile al precedessore ma il produttore ha scelto di abbandonare la forma squadrata per introdurre elementi più tondeggianti. Il vetro curvo 2.5D usato sia sulla parte frontale che sul retro garantirà una presa migliore.

I render, inoltre, mostrano la presenza di un notch punch hole posizionato nella parte alta sinistra, il pulsante di accensione/spegnimento sul lato destro, la porta USB Type-C e una singola griglia dell’altoparlante.

Dal punto di vista tecnico, Calr Pei ha già confermato che Nothing Phone (2) potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con una batteria da 4.700 mAh. Tutte le altre specifiche non sono ancora state confermate ufficialmente, ma ci aspettiamo maggiori dettagli a breve.