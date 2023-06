Utilizzare un magnete per alleggerire la bolletta della luce funziona davvero?

L’utilizzo di un magnete può ridurre illegalmente la bolletta dell’elettricità se utilizzato con alcuni tipi di contatori, ma questa è una pratica illegale che non dovrebbe essere assolutamente usata.

In altre parole, con questo trucco i truffatori consumano sempre la stessa quantità di elettricità, ma disturbando il contatore non vengono letti tutti i consumi, il che è considerato un furto, ed è illegale.

Come fermare il contatore elettrico con il magnete?

È possibile fermare il contatore elettrico con magnete posizionando un grosso magnete in una posizione particolare, a condizione che il contatore sia del tipo a funzionamento meccanico con al suo interno un disco rotante che ruoti con una velocità adeguata al consumo.

Quando metti un magnete la forza potrebbe addirittura fermare il disco che ruota all’interno e quindi il contatore smetterà di registrare il reale consumo di energia. Mentre se collocato in una posizione errata, potrebbe effettivamente far muovere il disco più velocemente e, quindi, registrare un valore più alto rispetto al consumo effettivo.

Essere consapevoli del fatto che il magnete dovrebbe essere grande, e quindi pesante, e sempre attaccato all’involucro del misuratore per poter fermare o rallentare il disco al livello tale da ridurre la bolletta elettrica, il che potrebbe portare a gravi conseguenze legali conseguenze quando scoperto dalla società di servizi pubblici.

Per questo i contatori digitali intelligenti sono progettati in modo tale da non poter interferire con l’uso di magneti, o anche con qualsiasi altro metodo di hacking, e potrebbero farti catturare rapidamente a causa di un segnale che alcuni contatori possono inviare all’azienda quando il consumatore sta cercando di manipolarli, il che porta a conseguenze legali e multe salate.