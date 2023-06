Gli scienziati affermano di aver costruito il primo robot in assoluto “che respira, suda, trema”, progettato per adattarsi a temperature diverse come un qualsiasi essere umano.

Il “robot termico” sensibile al calore, soprannominato ANDI, presenta 35 superfici controllate individualmente da pori che permettono la traspirazione del sudore come per gli esseri umani. Progettato dalla società statunitense Thermetrics per essere utilizzato dai ricercatori dell’Arizona State University, il robot è stato creato per aiutare a comprendere meglio gli impatti sulla salute delle temperature estreme sul corpo umano.

“ANDI suda, genera calore, trema, cammina e respira”, spiega Konrad Rykaczewski, ricercatore principale del progetto di ricerca ASU, il cui lavoro mira a identificare e misurare gli effetti del caldo estremo sugli esseri umani. “C’è un ottimo lavoro là fuori per la gestione del caldo, ma manca ancora molto. Stiamo cercando di sviluppare un ottimo strumento per comprendere come il calore agisce sul corpo umano in modo da poter progettare quantitativamente ciò che serve per affrontarlo.

Alcuni dei 10 robot costruiti dai ricercatori sono già utilizzati dalle aziende di abbigliamento per testare gli indumenti, tuttavia l’androide di ASU è l’unico che può essere utilizzato all’aperto. Ciò consente esperimenti in ambienti con calore estremo precedentemente impossibili, nonché studi sull’impatto delle radiazioni solari. I ricercatori dell’ASU sperano che ANDI ci aiuti a capire meglio come i corpi umani sono influenzati dallo stress dovuto ai cambi di temperatura.

I ricercatori hanno in programma di testare ANDI in aree vulnerabili al calore intorno a Phoenix quest’estate, nel tentativo di capire in che modo le diverse età e tipi di corpo sono influenzati dalle alte temperature. “Possiamo analizzare diversi modelli di BMI, diverse caratteristiche di età e diverse condizioni mediche [in ANDI]”, ha affermato Ankit Joshi. Trattasi di uno scienziato dell’ASU che guida la ricerca.

“Un paziente diabetico ha una regolazione termica diversa da una persona sana. Quindi possiamo tenere conto di tutte queste modifiche con i nostri modelli personalizzati. I risultati saranno utilizzati per progettare cose come indumenti rinfrescanti o tecnologie per la protezione dal troppo caldo e dai decessi correlati alle temperature elevate.