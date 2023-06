Microsoft si sta preparando per l’Xbox Games Showcase di domenica 11 giugno. I fan potranno seguire la diretta su YouTube, Twitch o Facebook alle 13:00.

Lo spettacolo dovrebbe durare tra i 60 e i 90 minuti, escluso Starfield Direct di Bethesda. Quest’ultimo si svolge tecnicamente dopo la vetrina stessa e sembra essere l’evento principale della giornata, anche se Xbox probabilmente ha molto altro da mostrare nel tempo che lo precede.

Microsoft è rimasta relativamente tranquilla su ciò che ha pianificato per l’evento di domenica. Tuttavia, la società ha promesso che ci saranno alcune grandi sorprese in arrivo questo fine settimana. Le informazioni sono limitate a causa della decisione di tenere ancora nascoste le carte in tavola.

Una competizione da vincere

Una delle promesse più interessanti di Microsoft è che non ci saranno trailer CG completi, almeno non per i giochi proprietari. Ciò significa che tutti i giochi di prima parte presenteranno filmati nel gioco o almeno nel motore di gioco.

Questa attenzione ai filmati di gioco potrebbe essere una risposta alla vetrina PlayStation di Sony del mese scorso. L’evento ha presentato grandi titoli come Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Bungie’s Marathon, criticato per la mancanza di gameplay.

Xbox si sta anche allontanando dall’approccio della “strategia di 12 mesi” adottato l’anno scorso. La vetrina Xbox del 2022 è arrivata con la promessa che tutti i giochi sarebbero stati rilasciati entro un anno. All’epoca sembrava una notizia entusiasmante e avrebbe potuto fare molto per rafforzare la formazione first party di Xbox Series S e Series X.

Tuttavia, Xbox Game Studios non è stato in grado di soddisfare tale impegno e giochi come Stalker 2, Ark 2 e Forza Motorsport non si sono ancora presentati.