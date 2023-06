Qualche settimana fa il portale Sammobile ha fornito le prime indicazioni sul periodo nel quale si svolgerà il Samsung Galaxy Unpacked estivo. Entro l’ultima settimana del mese di luglio, l’azienda sudcoreana terrà l’evento estivo dedicato ai nuovi smartphone pieghevoli e in questa occasione lancerà ufficialmente anche il sua Samsung Galaxy Watch 6.

Le informazioni sullo smartwatch di nuova generazione sono ancora scarse ma è già trafugata in rete la presenza di un sensore che introdurrà una funzionalità inedita. In questi giorni, inoltre, l’emergere della certificazione FCC, che precede il lancio dei dispositivi, ha confermato che l’attesa sta per giungere al termine permettendo, inoltre, di apprendere che saranno presentati ben due modelli differenti.

Samsung Galaxy Watch 6: la certificazione FCC conferma l’arrivo di due modelli!

A far trapelare la certificazione ottenuta dai dispositivi indossabili Samsung è GizmoChina. Il documento fa riferimento alla presenza di due smartwatch che corrisponderanno quasi sicuramente al Samsung Galaxy Watch 6 e alla versione Classic, rispettivamente indicati con i numeri di serie SM-R930 e SM-R940. Il primo avrà una cassa da 40 mm; il secondo, invece, da 44 mm.

Entrambi i dispositivi accoglieranno un chip Exynos W980 e supporteranno la ricarica wireless. Senza alcun dubbio, il Samsung Galaxy Watch 6 Classic sarà il modello che accoglierà maggiori miglioramenti: il display sarà un SuperAMOLED da 1,47 pollici e la batteria avrà una capacità di 425 mAh.

La data dell’evento di lancio non è stata ancora confermata dal colosso ma presumibilmente avremo modo di assistere al debutto il 26 luglio 2023. Durante l’evento potremmo avere la possibilità di conoscere anche un nuovo sensore per la realtà mista.