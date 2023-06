Un’antica truffa su WhatsApp ha fatto la sua ricomparsa sugli smartphone degli italiani all’inizio di giugno 2023. Questa inizia con un messaggio apparentemente innocuo: “Ciao mamma mi è caduto il telefono. Questo è il mio nuovo numero”. Successivamente, i truffatori inscenano un presunto problema familiare di gravità variabile e chiedono alle vittime di inviare denaro tramite bonifico istantaneo. Le segnalazioni su social media stanno aumentando e alcuni utenti hanno condiviso screenshot che mostrano come i truffatori chiedano fino a 5000 euro.

Whatsapp: come difendersi dalla truffa?

Il Commissariato di Polizia di Stato Online ha fornito chiarimenti su come difendersi da queste truffe. I messaggi, apparentemente inoffensivi, hanno in realtà lo scopo di indurre la vittima a condividere dati personali.

Se ricevete un messaggio da vostro figlio che vi informa di aver rotto il telefono e vi chiede di salvare il suo nuovo numero tra i contatti della rubrica, potrebbe trattarsi di una truffa. Dopo il primo messaggio, seguiranno richieste insolite di denaro, la ricarica di una carta prepagata o le credenziali per accedere al conto corrente.

Per proteggersi, è consigliabile non rispondere al messaggio, eliminare la conversazione, non fornire mai le coordinate bancarie a sconosciuti, non salvare il numero nella rubrica e bloccarlo. Ma d’altronde, la premura di una mamma la porterà a cedere, nonostante questa sia palesemente una truffa. Tale vicenda fa luce sull’importanza di essere sempre vigili e cauti quando si ricevono richieste di denaro o dati personali, soprattutto da numeri sconosciuti. Ricordiamo che è recentemente arrivato anche in Italia un aggiornamento di WhatsApp che permette di modificare i messaggi.