SKY attaccata dagli hacker, utenti truffati con una nuova e-mail

Diverse testate hanno riportato di un attacco informatico che sarebbe stato realizzato da alcuni hacker. L’obiettivo sarebbe quello di sottrarre alcuni dati ai clienti di Sky, per cui l’azienda ha scelto di attivarsi.

Sky: la mail che chiarisce a tutti i principali passi per la sicurezza

Di seguito ecco parte dell’e-mail che Sky ha deciso di inviare a tutti gli utenti che sono stati coinvolti all’interno della truffa. Ricordiamo che questo comunicato compare anche sul sito ufficiale dell’azienda:

“Sky è da sempre molto attenta ai suoi clienti e alla sicurezza del trattamento dei loro dati personali, e ci impegniamo ogni giorno per garantirti il miglior servizio possibile.

Per questo ci dispiace informarti che recentemente abbiamo subito alcune attività informatiche illecite che potrebbero aver interessato alcuni tuoi dati, tra i quali nome e cognome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, codice cliente, rendendoli potenzialmente utilizzabili da soggetti non autorizzati.”

L’azienda dunque ribadisce l’impegno profuso ogni giorno per i suoi clienti, in modo da concedergli il più alto grado di sicurezza in assoluto. Ovviamente poi la mail continua ricordando a tutti che tenere gli occhi bene aperti può essere la soluzione migliore. La parte finale della comunicazione ufficiale di Sky comprende anche un link dedicato per ricevere consigli in merito.

“In ogni caso, ti ricordiamo che è sempre buona norma prestare attenzione ad attività che reputi sospette, clicca qui per avere qualche consiglio.

Ti ricordiamo che siamo come sempre a tua disposizione sul sito Sky.it o sulla app MySky e al numero 170.

Sky Italia” .