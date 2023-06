Rabona Mobile, le cause del disservizio sono contrattuali

Rabona Mobile è un operatore di telefonia mobile virtuale che ha fatto il suo ingresso nel mercato delle compagne telefoniche italiane nel 2017, dopo gli ultimi anni di promozioni ed offerte sul mobile, l’operatore virtuale subisce una sospensione dei suoi servizi.

E’ dall’Aprile del 2023 che gli utenti di Rabona mobile hanno denunciato numerosi disservizi derivati dalla propria linea telefonica.

Dopo due mesi di critiche e reclami sulla piattaforma, la situazione non si mostra affatto cambiata, oltre all’impossibilità di effettuare chiamate, si è aggiunto il blocco dei messaggi di testo (SMS) e la sospensione della connessione Internet.

Rabona Mobile il disservizio continua, lo scontro con la Vodafone

In un primo momento le cause del disservizio erano state associate ad eventuali problemi tecnici, e a un malfunzionamento dei sistemi che dovevano essere controllati.

Tuttavia sembra invece che le motivazioni delle problematiche che stanno riguardano Rabona Mobile da più di due mesi sono di tipo contrattuale.

L’opertore mobile virtuale infatti appoggia la sua linea a quella di Vodafone, che già a partire dal Novembre 2022 e con moltissime altre comunicazioni, aveva avvertito l’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e la Rabona Mobile, di un blocco graduale dei servizi di rete forniti a quest’ultima.

La ragione di tale sospensione alla cessazione definitiva della fornutura di servizi di rete è determinata, secondo quanto detto dalla Vodafone, da una mancanza di inadempimento delle norme contrattuali da parte della Rabona Mobile.

Sembra quindi che l’operatore telefonico non abbia rispettato alcuni vincoli contrattuali preventivamente stabiliti, istanza che la stessa Rabona ha provveduto a rigettare.

Intanto Rabona continua a comunicare ai suoi utenti, tramite pagine sociale ufficiali e pagine Web, di star lavorando attivamente e con impegno per la ripresa dei servizi sospesi.

Fornendo numerose scuse per il diasagio causato ai suoi fruitori, che giorno per giorno diventano sempre più impazienti e scontenti.

Ad oggi non vi sono altre novità circa la situazione della Rabona Mobile e sulle iniziative che quest’ultime ha intenzione di mettere in atto al fine di fornire una soluzione temporanea e palliativa.