Periodicamente proponiamo la nostra rubrica dedicata ai prodotti ritirati dal mercato, o meglio a quei lotti che il Ministero della Salute decide di richiamare, in quanto spesso non conformi alle etichette, o con controindicazioni più o meno gravi.

Recentemente sono stati richiamati i Wurstel Bratwurst Bianco, commercializzati nei supermercati Conad, dal peso di 180 grammi a confezione, con marchio Sapori & Dintorni. Il lotto di riferimento è 0008173001, con data di scadenza fissata al 26/6/2023.

Prodotti ritirati, ecco il motivo

Il motivo per il quale il Ministero della Salute ha deciso di procedere al ritiro riguarda la presenza potenziale di microrganismi patogeni direttamente all’interno del prodotto, con il rischio importante per la salute diretta dei singoli consumatori. Secondo quanto affermato, infatti, potrebbero (non è comunque certo) causare malattie nel consumatore che li mangerà, per questo motivo è molto importante restituirli quanto prima al punto vendita di riferimento.

Coloro che seguiranno queste indicazioni avranno diritto a ricevere un buono, pari al valore della merce resa, oppure anche un rimborso monetario, la scelta in questo caso dipenderà direttamente dal punto vendita. Il consiglio che vi possiamo dare è di seguire sempre attentamente la nostra rubrica, in modo da controllare di volta in volta quali sono i prodotti richiamati, per verificare se alcuni dei beni di cui siete in possesso, rientrino effettivamente nella selezione, tutte le informazioni del caso sono comunque reperibili direttamente sul sito del Ministero della Salute.