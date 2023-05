I videogiocatori stanno attendendo con impazienza il debutto di GTA 6 e non vedono l’ora di scoprire nuovi dettagli sul gioco. Rockstar Games non sta rivelando alcuna informazione e sta mantenendo il progetto segreto.

Tuttavia, gli analisti ritengono che sia ormai questione di tempo prima che la software house riveli qualcosa sul prossimo capitolo della saga di Grand Theft Auto. Il primo trailer potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane e ci aspettiamo che sarà certamente memorabile.

Rockstar Games sta lavorando per creare un titolo che possa stupire tutti con soluzioni tecniche all’avanguardia. Per questo sta sviluppando un sistema in grado di gestire in tempo reale l’acqua per avere la massima fedeltà alla realtà.

GTA 6 sta costando caro a Rockstar Games, la software house potrebbe spendere fino a 2 miliardi di dollari per realizzare il nuovo capolavoro

Ovviamente questo livello di attenzione al dettaglio non è da tutti e di certo serve tempo e denaro. Ecco quindi che GTA 6 si preannuncia come il titolo più costoso di sempre. Alcuni analisti sostengono che il budget a disposizione di Rockstar Games parta da 250 milioni di dollari. Se si considera che il budget totale per lo sviluppo di GTA V si è attestato sui 265 milioni di dollari, emerge chiaramente l’aumento dell’investimento per il nuovo capitolo.

Ma ai costi di sviluppo, bisogna aggiungere anche i costi relativi al marketing per poter raggiungere tutti i videogiocatori. Anche in questo settore, Rockstar Games potrebbe settare un nuovo standard di riferimento per tutta l’industria.

In totale, gli analisti si aspettano che GTA 6 possa costare alla software house una cifra compresa tra 1 e 2 miliardi di dollari. Si tratta di un importo mai speso prima per il settore videoludico, a conferma della volontà di stupire sotto ogni punto di vista.