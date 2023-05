Il publisher Take-Two Interactive, società che controlla la software house Rockstar Games, potrebbe aver anticipato la finestra di uscita di GTA 6. Il titolo si preannuncia come uno dei giochi più grandi di sempre, sia per la struttura narrativa e la dimensione della mappa, ma soprattutto per i costi di sviluppo.

L’attesa riguardo il nuovo capitolo di Grand Theft Auto è estremamente alta da parte della community e quindi c’è la voglia di conoscere ogni dettaglio possibile. Per fortuna, Take-Two ha pubblicato un report in cui fornisce agli investitori le previsioni per gli anni fiscali 2025 e 2026.

L’anno fiscale 2025 inizierà ad aprile 2024 e quindi tutte le informazioni fornite si riferiscono al prossimo anno. Stando a quando indicato dal report “Negli ultimi anni ci siamo preparati per il rilascio di una serie di progetti che possano portare la nostra azienda ad un livello. Nel corso dell’anno fiscale 2025, ci aspettiamo di entrare in una nuova era lanciando titoli rivoluzionari che potranno stabilire nuovi standard nell’industria e permetteranno di raggiungere oltre 8 miliardi di dollari di ricavi. Ci aspettiamo che il momento positivo possa continuare ed influire positivamente sull’anno fiscale 2026 e gli anni successivi”.

Take-Two ha svelato che i nuovi titoli in uscita rivoluzioneranno il settore videoludico e tra questi, quasi sicuramente, ci sarà GTA 6

Sebbene Take-Two nel report non si riferisca direttamente all’opera di Rockstar Games, possiamo immaginare che il gioco in grado di rivoluzionare il settore potrebbe essere proprio GTA 6. Rockstar Games sta lavorando sodo, sviluppando tecnologie inedite per il gioco. Tra queste, il team si sta concentrando su un motore grafico in grado di gestire in tempo reale l’acqua, a conferma dell’elevata attenzione al dettaglio da parte della software house.

In ogni caso, l’obiettivo economico di 8 miliardi di dollari resta estremamente elevato e per raggiungerlo il publisher dovrebbe realizzare qualcosa di veramente straordinario. L’aumento del fatturato previsto, durerà anche nel corso degli anni successivi e quindi i titoli dovranno essere totalmente rivoluzionari.

Al momento, Take-Two non ha confermato o smentito le teorie che vedono GTA 6 al centro di queste speculazioni. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.