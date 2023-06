Wind3 e Illiad migliori operatori per la connessione al 5G

Wind3 risulta tra i primi in classifica a garantire una maggiore esperienza di 5G, seguita al secondo posto da Illiad e dal terzo quarto posto da Vodafone e Tim.

Wind3 batte tutti gli altri

Il 5G rappresenta il più alto successo della tecnologia attuale.

Esso rispetto al 4G presenta una migliore velocità di connessione ed esperienza wireless maggiore di circa il 100%.

Il fatto che al giorno d’oggi Internet e i telefonini vengano utilizzati sempre più spesso, non solo in ambito personale ma anche e soprattutto professionale, rivendica la necessità degli utenti di avere servizi sempre più aggiornati e veloci e, in particolare, che garantiscano una migliore esperienza di connessione alla rete.

A tal proposito, ecco che le maggiori compagnie telefoniche presenti sul mercato, gareggiano tra di loro per offrire al pubblico migliori prestazioni.

Secondo le stime fatte sul mercato, la compagnia telefonica Wind3 risulta tra le prime a fornire una maggiore disponibilità della linea 5G.

È stato infatti registrato che gli utenti di Wind3 hanno trascorso in linea, con una connessione 5G, circa il 29,4% del loro tempo.

Segue rispettivamente al secondo posto l’operatore telefonico Illiad, con una percentuale del 15,1%.

Un punteggio inferiore presentano alle competitors Vodafone e Tim.

Tuttavia gli altri operatori risultano essere i migliori in altri tipi di classifiche, per esempio: