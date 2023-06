Una delle promozioni più interessanti dell’ultimo periodo è di casa presso PosteMobile, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su una soluzione che nasconde al proprio interno ben 100 giga di traffico dati al mese, con anche la possibilità di godere di un prezzo veramente concorrenziale.

Il risparmio è assolutamente di casa da PosteMobile, proprio in questi giorni è in corso la Wow week, una settimana (o poco più, dato che scade il 12 giugno) di grandissimi sconti, con la possibilità di attivare la Creame Extra 100, la promozione di cui vi parlavamo nel paragrafo precedente, tramite il sito ufficiale, con costi iniziali azzerati completamente, se non per i 20 euro richiesti per la prima ricarica.

PosteMobile, la promozione è inattaccabile

Una delle migliori offerte di sempre vi attende nel periodo da PosteMobile, gli utenti possono davvero pensare di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, riuscendo giustappunto ad accedere a 100 giga di traffico dati al mese, con navigazione addirittura in 4G+ reali (fino a 300Mbps in download, con smartphone compatibile e nelle migliori condizioni), senza dimenticarsi di tutto illimitato (minuti e SMS).

Il suo costo fisso mensile è davvero ridotto, se pensate che comunque la promozione richiede il versamento di soli 8 euro al mese, da pagare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. L’attivazione, come anticipato, è possibile tramite il sito ufficiale, senza vincoli, ma entro il 12 giugno 2023.