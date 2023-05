Vodafone Special, come avere 150GB ogni mese quasi gratis

Lasciano pochissimo spazio ai dubbi le migliori offerte che il celebre gestore Vodafone rilascia ancora una volta per gli utenti che vogliono rientrare. Tra i principali antagonisti del grande provider che si occupano della telefonia in Italia, si propongono i vari gestori virtuali i quali però questa volta dovranno tirare necessariamente i remi in barca.

Vodafone ha lasciato che gli utenti pian piano capissero le sue promozioni mobili e i suoi prezzi. Le offerte sono state infatti proposte più volte, in maniera ciclica e soprattutto rinnovata, visto che i prezzi sono cambiati. In questo modo sarà molto più semplice battere la concorrenza che infatti poco potrà contro opportunità del genere. Torna quindi ufficialmente anche la Special 150, promo che tutti conoscono ma che questa volta cambia prezzo.

Vodafone ripristina la migliore offerta della gamma Special: ecco 150 giga con tutto senza limiti a 7,99 € al mese

Dopo aver visto la concorrenza proporre offerte dai prezzi strabilianti, Vodafone non ha voluto essere da meno. Il grande gestore è infatti sceso in campo con la sua migliore arma, la quale consiste nella celebre Special 150.

In realtà c’è poco da spiegare in merito ad un’offerta del genere, visto che tutti la conoscono già. Quello che bisogna chiarire è che a poterla sottoscrivere sono solo coloro che riceveranno un contatto diretto da parte di Vodafone.

All’interno della promo che vanta un prezzo mensile di 7,99 €, ci sono i migliori contenuti. Potete infatti trovarci minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti e 150 giga in 4G+. Tale prezzo è disponibile pagando con la modalità Smart Pay.