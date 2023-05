Euronics vince su Unieuro, arriva il volantino con OFFERTE assurde

Euronics vince su Unieuro con il lancio di una nuova campagna promozionale condita con prezzi decisamente concorrenziali e dal risparmio praticamente assicurato, solo in questo modo gli utenti possono finalmente riuscire a spendere poco, anche sull’acquisto di smartphone e di tecnologia in generale.

Gli acquisti, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, possono essere tranquillamente completati nei negozi fisici di tutto il paese, senza differenze o vincoli da segnalare. Da notare, a prescindere da tutto ciò, che è disponibile anche l’e-commerce, con consegna a domicilio spesso a pagamento (controllate di volta in volta).

Per avere le offerte Amazon direttamente sul vostro smartphone, dovete correre subito su questo canale Telegram dedicato.

Euronics, occasioni e grandi prezzi per tutti i gusti

Le offerte Euronics sono decisamente assurde, gli utenti si ritrovano a poter acquistare alcuni dei migliori medi di gamma del mercato, tutti in vendita a meno di 500 euro, e con i quali poter ad esempio andare su Xiaomi Redmi 10C, Honor Magic5 Lite, Galaxy A23, Oppo Reno 8T ed anche Motorola Moto G32, senza però dimenticarsi di alcuni top di gamma davvero di pregevole fattura.

Tra i modelli attualmente inclusi nella campagna promozionale, non possiamo che annoverare il recente Motorola Edge 40, in vendita a soli 529 euro, per poi spaziare dritti verso il Samsung Galaxy S23+, must have per questo 2023, il cui prezzo finale è di 1099 euro.

Tutti i prodotti elencati, ed anche quelli che trovate nelle pagine inserite poco sotto, possono essere acquistati con garanzia della durata complessiva di 2 anni, a partire dall’effettiva data di acquisto.