Unieuro distrugge Amazon, volantino con offerte al 90%

Volantino Unieuro davvero molto interessante arriva giusto negli ultimi giorni di Maggio, mettendo a disposizione di tutti i consumatori un risparmio più unico che raro. Spendere poco è facilissimo, anche grazie all’ampia disponibilità sul territorio nazionale.

Ciò che convince maggiormente è proprio la possibilità di completare gli acquisti su tutto il territorio nazionale, ciò sta a significare che gli utenti riescono ad accedere alle offerte sia in negozio che online, senza costi aggiuntivi o variazioni nel prezzo finale di vendita. In parallelo, ricordiamo comunque che coloro che sceglieranno di affidarsi al sito, devono fare i conti anche con la spedizione a domicilio, di base gratuita ed inclusa nel prezzo, solo per ordini del valore superiore ai 49 euro.

Ricevete subito le offerte Amazon sul vostro smartphone, dove avrete i codici sconto gratis e tantissimi prezzi bassi in esclusiva, solo a questo link.

Unieuro, nuovi sconti sempre speciali

Sconti davvero imperdibili da Unieuro, con i quali gli utenti sono liberi di approfittare di un SottoCosto che riesce ancora una volta a convincere con un rapporto qualità/prezzo decisamente soddisfacente. Tutti gli acquisti devono essere completati quanto prima, poiché le disponibilità sono estremamente limitate, e le scorte potrebbero terminare prima del previsto.

La maggior parte delle riduzioni di elevato interesse commerciale sono legate alla fascia media della telefonia mobile, dove si possono trovare Xiaomi 12, disponibile a 449 euro, oppure anche Redmi Note 12, disponibile a 209 euro, per finire con Realme 10 a 199 euro, TCL 40Se a 169 euro, Realme C33 a 139 euro o anche un ottimo Xiaomi Redmi 9C, da 129 euro. Se si volesse puntare più in alto, è chiaramente disponibile anche Galaxy S23, acquistabile a 779 euro, oppure un Galaxy Z Flip4, il cui prezzo è di 679 euro.