Euronics è PAZZESCA, schianta Unieuro con i PREZZI al 90%

Prezzi scontati anche al 90% da Euronics, la nuovissima campagna promozionale vuole ritagliare uno spazio di risparmio importante a tutti i consumatori, per questo motivo possiamo avere libero accesso a fortissime riduzioni, a prescindere dalle categorie merceologiche di appartenenza.

Un risparmio così lo stavamo proprio aspettando da Euronics, arrivano i prezzi più bassi disponibili per il periodo corrente, con la possibilità di godere di tantissimi sconti applicati sia agli smartphone che ai prodotti di elettronica generale. A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso sarà possibile completare gli acquisti praticamente dove si vuole, senza vincoli particolari.

Euronics strapazza Unieuro, arrivano i nuovi sconti

Euronics lascia tutti letteralmente a bocca aperta con una delle migliori serie di offerte del momento, al cui interno si possono trovare tantissimi smartphone ad un prezzo più o meno interessante. Il risparmio parte dalla fascia più alta della telefonia mobile, dove spiccano soluzioni del calibro di Galaxy S23+, in vendita a 1099 euro, oppure anche un buonissimo Motorola Edge 40, in questo caso acquistabile a 529 euro.

Non mancano chiaramente anche riferimenti alla fascia più bassa della telefonia mobile, dove si possono acquistare prodotti del calibro di Xiaomi Redmi 10C, passando per Galaxy A23 5G, Motorola Moto G32, Honor Magic5 Lite, Oppo Reno 8T, Xiaomi Redmi 10C e similari, tutti in vendita ad un prezzo che comunque si aggira attorno ai 500 euro.

