La situazione per Rabona Mobile non è affatto buona. A quanto pare, aleggia un clima di costante incertezza attorno all’MVNO che, ormai già da giorni, non ha dato più notizie di sé ai suoi utenti.

Le problematiche di connessioni continuano a crescere così come i silenzi dell’operatore che, ad oggi, non ha ancora dato spiegazioni ufficiali di questo atteggiamento, né sui propri canali social né su entità esterne come Vodafone o Agcom. Per ora, ha lasciato tutto in sospeso al comunicato del 1° maggio 2023.

Rabona Mobile, cosa sta succedendo all’operatore?

Per tutti gli utenti che hanno una SIM con Rabona o col second brand Sì Pronto, c’è spazio solamente per attese infinite e frustrazione. Infatti, i suddetti non possono navigare online, un qualcosa che oggi come oggi è assolutamente essenziale, e non possono inviare SMS. Questi, per molti utenti, sono chiari segnali di un vero e proprio abbandono dell’operatore ai danni dei suoi stessi utenti.

Questa situazione non fa che offrire scenari alquanto frustranti e ormai tutti stanno chiedendo la possibilità di recedere il contratto per passare a un altro operatore. Cosa che ovviamente risulta essere ugualmente difficoltosa, essendo che le attese sono assai lunghe per portare il proprio numero a un fornitore, creando code infinite di utenti che vogliono scappare via.

La notizia è che non ci sono notizie, creando una situazione di continuo disagio e paradosso. Dunque, i clienti di Rabona si stanno chiedendo giornalmente cosa succederà e se effettivamente si rifarà vivo, ma nulla è certo.