Kena Mobile è sinonimo di convenienza. L’operatore telefonico satellite di TIM ha proposto una Promo a 6,99 euro chiamata 130 GB STAR che include vantaggi che molte altre compagnie non hanno. Scopriamo di seguito cosa ha in serbo Kena per noi!

Kena Mobile, l’offerta a 6,99 euro è ghiotta!

Con la Promo di Kena Mobile 130 GB STAR a 6,99 euro puoi ottenere mensilmente diversi vantaggi, tra cui: minuti illimitati verso fissi e mobili, 1.000 SMS verso tutti i mobili e ben 130 Giga di Internet in 4G (7 per navigare in Europa).

L’attivazione, la SIM e la consegna sono del tutto gratuite. L’offerta si rinnova in automatico ogni mese tramite la ricarica automatica o manuale. In più, se attivi il Servizio di Ricarica Automatica entro il 14/06/2023, avrai la possibilità di aggiungere ben 50 Giga alla tua offerta senza costi aggiuntivi.

Operatori da cui è possibile attivare l’offerta

Da chi può essere sottoscritta l’offerta? Da chi attiva un nuovo numero Kena Mobile e per chi mantiene il proprio numero portandolo dai seguenti operatori: Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu.

Velocità di navigazione

Con queste offerte, hai la possibilità di navigare con la rete 4G a scatti anticipati di 1K, con una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Le tariffe non hanno costi nascosti e strani vincoli fantasma. Ogni offerta si rinnova in automatico dal credito residuo della SIM.