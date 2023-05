Android, una MIRIADE di app e giochi a pagamento gratis oggi sul Play Store

L’utente medio del mondo Android si aspetta ogni giorno le grandi novità che arrivano infatti in maniera più che puntuale. Oggi non si tratta di nessun tipo di aggiornamento che possa andare ad influire sulle funzionalità del sistema operativo, ma di alcuni contenuti del Play Store di Google. Molti di questi diventano gratis a sorpresa, come succede ormai con cadenza settimanale. Potete quindi stare tranquilli: anche oggi potrete portare a casa giochi e applicazioni a pagamento senza sborsare soldi dal vostro conto.

Android: questi sono i titoli che potete scaricare gratis, il Play Store li riporterà a pagamento dalla prossima settimana

Dopo il lancio di tante novità che hanno lasciato piacevolmente sorpresi gli utenti del mondo Android, il Play Store di Google ha esagerato. Il tutto ovviamente in positivo, rendendo disponibili titoli a pagamento gratis solo per oggi. Diverse applicazioni insieme a tanti titoli riguardanti il mondo dei giochi del celebre market, hanno messo in mostra tutte le loro qualità senza richiedere un pagamento.

La lista in basso rende quindi disponibili tutti i nomi dei titoli da scaricare, soprattutto se avete molto spazio libero in memoria sul vostro smartphone. Procedere al download ufficiale sarà un gioco da ragazzi: dovrete solo cliccare sui nomi nella lista numerata, i quali contengono anche i link diretti al Play Store di casa Google. Vi consigliamo ancora una volta di fare quanto più presto possibile.