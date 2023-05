Dopo le semifinali di Champions League, la massima competizione europea di calcio tornerà su Prime Video a partire dalla prossima stagione. Le grandi esclusive per la piattaforma però proseguono e sono sempre più allettanti. Ad esempio, tutti gli appassionati di serie tv potranno ora gustarsi l’attesissima seconda stagione della serie The Ferragnez, il titolo cult che racconta la quotidianità di Fedez e Chiara Ferragni. A tutto ciò si unisce una galleria film sempre più ricca.

Amazon Prime Video, i costi per un abbonamento

I clienti che decidono di attivare un ticket a Prime Video possono sfruttare diverse tipologie di abbonamento. Il ticket base prevede un piano mensile ed ha un costo di soli 4,99 euro ogni trenta giorni. Per accedere alla piattaforma sarà altresì possibile affidarsi ad un piano annuale, il cui costo sarà di 49,99 euro ogni 365 giorni. Il pagamento sarà automatico e sarà rinnovato ogni mese o ogni anno, previa disdetta.

Le rimodulazioni sui servizi di Amazon che hanno interessato i listini lo scorso anno riguardano anche i clienti che vogliono attivare un piano Prime Video con il vantaggioso piano per studenti. Per coloro che sono iscritti presso una facoltà universitaria in Italia, il prezzo per il rinnovo dell’abbonamento è di 25 euro rispetto alla precedente versione di 18 euro.

Restano invece invariati, i servizi aggiuntivi alla tv streaming e legati alla piattaforma all’ecommerce tra cui la spedizione gratuita di tutti i prodotti disponibili sul sito di Amazon, l’accesso al servizio Prime Music ed anche un apposita sezione per il cloud per l’archiviazione online di file multimediali.