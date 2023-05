Ferrari resisterà nonostante le sollecitazioni da parte di tutti i governi di tutto il mondo per eliminare gradualmente i motori a combustione interna e continuerà a costruire auto con motore ICE fino alla fine del 2030, ha affermato il suo CEO.

In un’intervista alla BBC, il capo della Ferrari, Benedetto Vigna, ha affermato che sarebbe “arrogante” imporre ai clienti cosa possono acquistare. La società prevede di lanciare la sua prima supercar elettrica nel 2025, promettendo “un’esperienza di guida unica“, il passaggio alle auto elettriche rappresenta una sfida di marketing.

Il marchio è stato tradizionalmente associato al suono tonante di un motore a combustione interna a otto o 12 cilindri, e la Ferrari teme che andare all-in su veicoli a batteria, che sono molto più silenziosi, gli farà perdere quel fascino.

“Non voglio essere arrogante e imporre una scelta al nostro cliente. È il cliente che deve scegliere se vuole un ICE (motore a combustione interna), un’ibrida o un’auto elettrica“, ha detto Benedetto Vigna.

L’anno scorso, la Ferrari ha annunciato piani per un approccio su tre fronti nello sviluppo di nuovi veicoli, come parte di un impegno a diventare carbon neutral entro il 2030. La previsione dichiara che alla fine del decennio il passaggio sarà al 40% BEV, 40% ibridi e 20% di ICE.

Una piccola scappatoia legale

L’azienda di Maranello ha sottolineato che continuerà a sviluppare i motori a combustione interna, che sono “una parte essenziale del patrimonio dell’azienda“. Molti pensavano che la strategia della Ferrari sarebbe stata applicata solo fino alla metà degli anni ’30, quando si prevede che molti dei principali mercati vieteranno la vendita di nuove auto con motori a combustione interna.

Tuttavia, Ferrari ha fatto pressioni sul governo italiano che a sua volta ha fatto pressioni per chiedere un’esenzione dal divieto sui veicoli ICE per le auto ad alte prestazioni alimentate con carburanti sintetici prodotti utilizzando energia rinnovabile.

Sostenuta anche dalla Germania su richiesta di Porsche, l’esenzione è stata votata dall’UE a marzo. Ma si prevede che gli e-fuel saranno costosi, ma la scappatoia consentirà ai produttori di supercar di vendere ancora modelli con motori a combustione interna nell’Unione europea.

Tuttavia, altri mercati, incluso il Regno Unito, non hanno una tale scappatoia per i carburanti elettrici, e ciò significa che i veicoli ICE della Ferrari potrebbero essere vietati in alcuni paesi.