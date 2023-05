Automobili Lamborghini ha svelato al mondo la Revuelto lo scorso 29 marzo. La vettura si configura come la prima supersportiva V12 hybrid plug-in HPEV (High Performance Electrified Vehicle) di Sant’Agata Bolognese.

Il design e le prestazioni sono i due elementi cardine di Revuelto che può contare su personalizzazioni uniche e su un powertrain da sogno. Infatti, ad un nuovo motore a combustione interna V12 si affianca un inedito sistema ibrido caratterizzato da tre motori elettrici.

La potenza totale di Revuelto è di 1015 cavalli in grado di spingere la vettura ad oltre 350 chilometri orari con uno scatto da 0 a 100km/h in appena 2.5 secondi. Chiaramente, una supercar del genere ha richiesto lo sviluppo di soluzioni inedite non solo nella fase di progettazione e sviluppo ma anche nell’ambito industriale.

Scopriamo come Lamborghini ha realizzato Revuelto, la la prima supersportiva ibrida plug-in di Sant’Agata Bolognese

Ad indicare gli sforzi della casa nella realizzazione della Revuelto ci ha pensato Ranieri Niccoli, Lamborghini Chief Manufacturing Officer. Insieme al suo team, il CMO ci porta dietro le quinte del progetto attraverso una serie di cortometraggi dedicati alla supersportiva.

Come dichiarato da Niccoli: “Per produrre la Revuelto abbiamo capito che dovevamo andare. La Revuelto è una macchina ibrida, molto customizzabile e al tempo stesso artigianale. Per produrla abbiamo alzato l’asticella, creando quella che chiamiamo Manifattura Lamborghini Next Level: un sistema di produzione che tiene sempre al centro l’uomo ma che abbiamo adattato a un prodotto molto più complesso e a processi che prima non utilizzavamo. Con l’introduzione della Revuelto abbiamo raggiunto un’espansione della superficie dell’azienda di 172 mila mq, investendo 150 milioni di euro nel territorio, qui a Sant’Agata Bolognese”.

Automobili Lamborghini, inoltre, si sta preparando a consegnare i primi esemplari della Revuelto. Le consegne inizieranno nel quarto trimestre dell’anno e i fortunati proprietari potranno festeggiare insieme al brand i 60 anni di attività della Casa del Toro.