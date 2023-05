L’azienda francese Iliad ha registrato un aumento del 13% nelle vendite del primo trimestre mercoledì mentre il gruppo di telecomunicazioni continua a rafforzare la sua posizione in Italia.

La società ha visto crescere il numero totale di abbonati di 615.000 nei tre mesi fino alla fine di marzo, di cui quasi la metà dall’Italia. Il gruppo è entrato nel mercato italiano della banda larga di rete fissa all’inizio del 2022 dopo aver scosso il mercato mobile del Paese con la sua offerta a basso costo nel 2018.

L’amministratore delegato Thomas Reynaud ha ribadito l’interesse del gruppo al consolidamento del mercato in Italia durante una call con i giornalisti.

“Adesso abbiamo quasi 10 milioni di abbonati in appena cinque anni e vogliamo continuare a crescere in Italia. E se questo significa un’operazione di crescita esterna, ovviamente saremo presenti“, ha detto Reynaud.

Le aziende di telecomunicazioni stanno testando le acque per il consolidamento del mercato europeo mentre devono affrontare costosi investimenti per espandere le reti in fibra e implementare i servizi 5G.

La nuova frontiera delle connnessioni

La fusione di Orange e Masmovil in Spagna, concordata lo scorso luglio, è oggetto di indagine da parte delle autorità antitrust dell’UE, mentre Vodafone ha dichiarato martedì che un piano tanto atteso per fondere la sua attività britannica con la rete mobile Three UK di CK Hutchison stava “progredendo“.

Alla domanda se Iliad stesse prendendo parte a discussioni in corso su una possibile vendita delle attività estere di Vodafone, Reynaud non ha offerto una risposta definitiva.

“È un dibattito che va oltre Vodafone. È un dibattito molto più ampio“, ha affermato.

Iliad ha registrato un fatturato consolidato di 2,2 miliardi di euro per il primo trimestre, rispetto a 1,9 miliardi di euro dell’anno precedente. Il suo utile netto è crollato dell’88% a 59 milioni di euro, principalmente legato alle sue attività domestiche.

“L’anno scorso abbiamo avuto un balzo eccezionale“, ha detto il direttore finanziario Nicolas Jaeger, riferendosi alla vendita della quota del 30% di Iliad nella joint venture infrastrutturale On Tower France.