Euronics vuole scalare nuovamente la classifica di miglior rivenditore di elettronica, con una campagna promozionale che richiama gli utenti nei negozi fisici, promettendo loro un risparmio inedito ed esclusivo. Spendere poco è molto più semplice di quanto avremmo mai pensato, l’occasione per acquistare i migliori prodotti è davvero ghiottissima.

Il volantino, come sempre accade quando parliamo dell’azienda, è da ritenersi disponibile in via esclusiva nei negozi fisici, con differenze possibili di socio in socio, l’unica cosa che dobbiamo fare è assicurarsi che nel punto più vicino alla nostra casa siano attive le medesime offerte, onde evitare di credere di poterne approfittare, quando in realtà non è così.

Euronics, ecco qui il volantino con tutti gli sconti più interessanti

La Passione Apple disponibile da Euronics, e attiva fino al 4 giugno, rappresenta la via più breve per avere la certezza di risparmiare al massimo sull’acquisto di un dispositivo dell’azienda di Cupertino. I due smartphone top di gamma in promozione vi lasceranno a bocca aperta, infatti potete acquistare iPhone 14 Pro, disponibile a 1199 euro, ed anche iPhone 14 Pro, nella variante da 256GB di memoria interna, al prezzo di 1349 euro.

Non mancano, essendo l’ecosistema di Apple molto vasto, anche chiari riferimenti al mondo dei notebook, con il MacBook air a 999 euro, e a quello dei wearable, dove troviamo comunque Apple Watch Series 8 con un prezzo di partenza di 449 euro (per quanto riguarda la variante solo GPS). Questo e molto altro ancora vi attende da Euronics, scoprite le offerte poco sotto.