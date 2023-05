Unieuro DISTRUGGE Lidl con offerte su PC e smartphone al 70% di sconto

Segreti ormai non ce ne sono più in merito a chi riesca ogni giorno a dominare il mondo dei grandi magazzini in Italia. Dal lato della tecnologia e dell’elettronica, le votazioni propendono tutte verso Unieuro, colosso che in tutto il paese mostra la propria attitudine a proporre sconti senza eguali. Grandi opportunità sono disponibili come non mai, indipendentemente da quelli che sono i prezzi proposti dalla concorrenza. Gli sconti che sono presenti nel nuovo volantino arrivato proprio lo scorso 12 maggio, hanno preso in contropiede gli altri negozi. Risaltano ovviamente tutti i pezzi del mondo della tecnologia, a partire dal computer fino ad arrivare agli smartphone e agli oggetti per la casa.

Unieuro mette in gioco i migliori sconti solo per questi giorni: ecco cosa c’è nel nuovo volantino

All’interno di questo catalogo, tra i più attesi del mese di maggio, gli utenti possono notare grandissime offerte di tipo tecnologico. Unieuro infatti non ha voluto tirare i remi in barca, continuando a navigare quanto più veloce possibile verso il prossimo mese di giugno che sancirà l’arrivo dell’estate. Nelle pagine del nuovo volantino è possibile scorgere degli sconti che non hanno precedenti, come quello che riguarda la nuova PlayStation 5. La versione Disc è disponibile con un prezzo di 599 euro, compreso un joypad in più.

Per quanto riguarda poi il mondo della telefonia, c’è vasta scelta anche se attira verso di sé un gran numero di occhi l’offerta che riguarda il Galaxy S23 Ultra di Samsung. Il prezzo? Solo 1399 euro. Da ricordare che saranno gli utenti stessi a scegliere come acquistare i prodotti, visto che c’è anche la possibilità di finanziamento a tasso 0.