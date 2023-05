L’operatore francese Iliad continua a programmare l’apertura di nuovi flagship store per ampliare la sua rete di vendita sul territorio nazionale.

Il colosso ha infatti avviato la ricerca del personale da impiegare in un nuovo punto vendita che aprirà prossimamente a Caserta, città dove attualmente non sono presenti Store di Iliad. Ecco tutti i dettagli.

Iliad cerca personale per il suo nuovo Store a Caserta

Dopo aver pubblicato negli ultimi giorni gli annunci per raccogliere le candidature per il Recruiting Day che si terrà a Bologna il 22 Giugno 2023, con cui l’operatore intende selezionare il personale da impiegare in alcuni Store del Centro Nord Italia, fra cui quelli di nuova apertura a La Spezia, Ferrara e Vicenza, Iliad ha quindi reso note anche le offerte lavorative per un nuovo negozio che questa volta aprirà al Sud Italia.

Nelle ultime ore infatti Iliad Italia ha pubblicato, all’interno del consueto portale dedicato utilizzato per la ricerca di personale, dei nuovi annunci lavorativi che riguardano un punto vendita a Caserta, dove attualmente non sono ancora presenti Store dell’operatore, sia all’interno della città che nella provincia. Nello specifico, le figure professionali ricercate da Iliad sono quelle di Store Manager e Store Consultant: come già successo in altre occasioni in passato, ciò preannuncia l’apertura di un nuovo punto vendita dell’operatore.

Rispetto ad altri annunci lavorativi dell’operatore che in passato preannunciavano già il luogo dove avrebbe aperto il nuovo punto vendita, in questo caso non viene indicata la location dove sarà ubicato il primo Iliad Store di Caserta. Una volta aperto, il nuovo Store in arrivo a Caserta sarà il primo punto vendita flagship di Iliad della città e della provincia, dove invece al momento sono presenti soltanto Iliad Corner, Iliad Point e Iliad Express.