Monete e SIM speciali, se vuoi guadagnare sei nel posto giusto al momento giusto

Sapevate che alcuni oggetti possono valere una fortuna? Monete e SIM speciali rientrano perfettamente in questa categoria. Pertanto non può che essere una buona notizia per coloro che conservano oggetti nei loro scatoloni in cantina o soffitta. State attenti perché potreste avere un tesoro di cui non avete mai sospettato il valore.

Monete e SIM speciali: alcune superano i 10.000 euro

Secondo una recente ricerca di Ipsos Explorer per eBay Italia, più di 7 milioni di italiani collezionano qualcosa, il che significa che un cittadino su 8 si dedica a questa passione. La numismatica è l’hobby più diffuso in Italia, seguita dai francobolli e dai modellini e bambole.

Due cittadini italiani sono entrati nel Guinness dei Primati: Alessandro Benedetti per la sua collezione di 1.180 dischi in vinile colorati e Lorenzo Pescini, che possiede ben 5.115 etichette di acqua minerale. Tra gli oggetti del passato più ricercati, ci sono le monete e le schede SIM rare. Trovarle non è facile, ma nemmeno impossibile.

Alcuni esemplari possono valere un tesoro. Ecco alcuni esempi:

Una scheda SIM Vodafone con un “top number” come 342 XXXXXYY è stata venduta all’asta per oltre 1.000 euro.

Una SIM TIM con un "top number" come 339 YYXXXXXX è stata venduta all'asta per oltre 2.000 euro.

SIM H3G con un "top number" come 393 XY9XXY9 ha raggiunto la cifra di 340 euro.

Una scheda SIM TIM con un "top number" come 33Y XXXXXXX è stata venduta a oltre 8.600 euro.

Una scheda SIM Wind con un "top number" come 320 XYZYZYZ è stata acquistata da un collezionista per 856 euro.

Per quanto riguarda le monete, il loro valore dipende dalla tiratura, dalla disponibilità e da eventuali difetti di conio che le rendono uniche. Ecco alcune serie che, secondo il sito specializzato eurorari, sono molto ricercate dai numismatici e dagli appassionati: