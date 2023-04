Francobolli rari, è incredibile quanto valgano questi pezzi

I francobolli rari e preziosi rappresentano il sogno di ogni appassionato di filatelia, in quanto possono generare un notevole guadagno. Tuttavia, trovarne non è semplice, poiché richiede pazienza, competenza e fortuna. Inoltre, è possibile ottenere guadagni anche con francobolli comuni conservati in casa.

Francobolli rari: i più costosi in circolo nel mondo

Siete pronti a scoprire i francobolli più rari e di valore al mondo? I luoghi dove trovarli includono mercatini dell’antiquariato, negozi vintage, fiere ed eventi del settore e siti web specializzati come eBay.

Come dicevamo, per calcolare il valore di un francobollo bisogna considerare la sua rarità, l’età e le condizioni. I francobolli con difetti di stampa sono particolarmente rari e remunerativi. Per identificarli, è necessario studiare e acquisire una solida conoscenza del settore. Innanzitutto però bisognarivolgersi a un professionista che possa aiutare a determinarne il valore esatto. I siti web come eBay e Catawiki sono piattaforme adatte proprio in questo.

Tra i francobolli più rari e di valore al mondo, si annoverano il British Guyana 1 cent Black Magenta, il Treskilling Yellow, l’Error of Colour, l’Inverted Jenny, il 3 Lire di Toscana Faruk, il Trinacria, l’Inverted Swan, il Gronchi Rosa, il Francobollo Garibaldino Mezzo tornese e il Penny Black. Il valore dei francobolli italiani rari della serie Siracusana dipende invece dal grado di rarità e dalle lire di riferimento. Ad esempio, i francobolli italiani da 5 lire della serie Siracusana possono valere fino a 200 euro. In ogni caso fine è fondamentale consultare un professionista del settore per determinare il valore esatto di un francobollo, al fine di venderlo a un prezzo adeguato.