Ogni ricerca su Google che fai è una delle miliardi che ricevono ogni giorno. In meno di mezzo secondo, i sistemi selezionano centinaia di miliardi di pagine web per cercare di trovare i risultati più pertinenti e utili disponibili.

Poiché il web e le esigenze di informazioni delle persone continuano a cambiare, vengono apportati molti miglioramenti agli algoritmi di ricerca per stare al passo, addirittura migliaia all’anno.

Le modifiche hanno lo scopo di rendere più facile per le persone trovare informazioni utili, ma a seconda dei loro interessi, della lingua che parlano e di dove si trovano nel mondo, persone diverse hanno esigenze di informazioni diverse. La missione è rendere le informazioni universalmente accessibili e utili a tutti.

Questo è il motivo per cui abbiamo il team di ricerca di Google, che tra le tante cose analizza i feedback delle diverse iterazioni facendo ricerche sul campo per capire come le persone in diverse comunità accedono alle informazioni online.

L’esempio di Google Go

Ad esempio, nel corso degli anni si è capito che è importante conoscere le esigenze uniche e i limiti tecnici che le persone nei mercati emergenti hanno quando accedono alle informazioni online.

E grazie a Google Go, un’app di ricerca leggera che funziona bene con telefoni meno potenti e connessioni meno affidabili, questo è possibile. Su questa app, sono state anche introdotte funzioni straordinariamente utili, tra cui una che ti consente di ascoltare le pagine web ad alta voce, particolarmente utile per le persone che imparano una nuova lingua o che potrebbero avere meno dimestichezza con la lettura di testi lunghi.

Funzionalità come queste non sarebbero possibili senza le intuizioni delle persone che alla fine le useranno.