La recensione di oggi riguarda la 70Mai Omni, l’ultima dash cam lanciata dalla nota azienda 70Mai, che ha saputo stupire gli utenti con funzionalità innovative e un prezzo concorrenziale. Questo dispositivo combina un sistema di sorveglianza a 360°, doppie camere anteriori e posteriori, controlli vocali, ADAS e molto altro, rendendolo un’opzione interessante nel mercato delle dash cam.

Design e caratteristiche principali La 70Mai Omni si distingue per il suo sistema motorizzato che le permette di ruotare autonomamente di 360°, o meglio 340°, eliminando la necessità di camere e sensori secondari. Grazie a questa funzione, è possibile tracciare soggetti o registrare la zona di interesse senza difficoltà.

Recentemente, l’ultimo aggiornamento ha introdotto la lingua italiana, rendendo l’interazione con la voce generata dalla dash cam ancora più piacevole e semplice tra ADAS e comandi vocali. Il prezzo del dispositivo si colloca ampiamente sotto i 200€, rendendolo accessibile a un’ampia platea di utenti.

Contenuto della confezione e configurazione La confezione di vendita include la dash cam, un lungo cavo di 3.5m Type-C, due sticker elettrostatici, uno sticker adesivo e uno strumento per nascondere al meglio i cavi. L’installazione e la configurazione della 70Mai Omni sono semplici e guidate da istruzioni illustrate. Il dispositivo può essere alimentato tramite l’adattatore 12V incluso nella confezione o collegato alla porta USB dell’auto.

App 70Mai e funzionalità Per utilizzare la dash cam al meglio, è necessario scaricare l’app 70Mai dal Play Store o dall’Apple Store. Una volta creato un profilo utente sull’app e collegata la dash cam alla corrente, sarà possibile accedere alle impostazioni e al controllo della camera. L’app è ricca di funzioni e presenta una timeline che mostra ogni momento chiave in archivio, con data, ora e diversi colori per le diverse funzionalità (VLOG, Eventi, Selfie, Emergenze).

Qualità video e ADAS Uno degli aspetti fondamentali di una dash cam è la qualità video. La 70Mai Omni offre una risoluzione di 1080p a 30/60fps in HDR, con un’apertura focale fissa a 1.5, garantendo un’ottima qualità di immagine, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. La dash cam è stata testata in diverse condizioni di luce e su vari tipi di strade, dimostrando una notevole capacità di adattamento.

Gli ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) si basano sulla qualità video e intervengono in maniera precisa sia di giorno che di notte. Tra le funzioni disponibili troviamo l’avviso dicambio di corsia involontario, la frenata di emergenza, il rilevamento dei pedoni e la segnalazione delle distanze di sicurezza tra i veicoli. Queste funzioni contribuiscono a migliorare la sicurezza della guida e a prevenire incidenti.

Audio e comandi vocali La 70Mai Omni è dotata di un microfono e un altoparlante integrati che consentono di registrare l’audio ambientale e ricevere istruzioni vocali. L’interazione con la dash cam è resa ancora più semplice grazie ai comandi vocali, che permettono di scattare foto, avviare e fermare la registrazione, e attivare o disattivare le funzioni ADAS senza distrarsi dalla guida. Inoltre, l’ultimo aggiornamento ha introdotto la lingua italiana, migliorando ulteriormente l’esperienza d’uso.

Memoria e archiviazione La 70Mai Omni supporta schede microSD fino a 128 GB (non inclusa nella confezione). Il dispositivo utilizza un sistema di sovrascrittura intelligente che elimina automaticamente i file più vecchi quando lo spazio di archiviazione è pieno. Tuttavia, i video rilevati come importanti (ad esempio, incidenti o frenate di emergenza) vengono protetti dalla cancellazione.

Autonomia e alimentazione La dash cam è alimentata tramite l’adattatore 12V incluso nella confezione o collegata alla porta USB dell’auto. L’autonomia dipende dalla capacità della batteria dell’auto e dall’utilizzo delle diverse funzioni. Per garantire un funzionamento ottimale, è consigliabile utilizzare un alimentatore di qualità e, se necessario, una power bank esterna.

Conclusioni La 70Mai Omni si posiziona come una scelta eccellente nel mercato delle dash cam, grazie alla combinazione di funzionalità avanzate, qualità video, comandi vocali e un prezzo competitivo. Il design innovativo con rotazione a 360°, l’integrazione con l’app 70Mai e gli ADAS rendono questo dispositivo un ottimo investimento per chi cerca una soluzione affidabile e completa per la propria auto.